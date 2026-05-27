Für Paralives stehen schon jede Menge Mods bereit - hier sind 4 Stück, bei denen sich der Download bereits lohnt

Wozu braucht man eigentlich einen Zensurbalken, wenn die Paras eh Unterwäsche in der Dusche tragen?

Paralives ist gerade mal ein paar Tage alt und schon werkelt die Community fleißig. Die Life-Sim hat sich früh für eine enge Zusammenarbeit mit den Fans ausgesprochen und stellt sogar im Spiel Mod-Tools bereit.

Auf der altbewährten Modding-Plattform Nexusmods sind bereits die ersten Fan-Erweiterungen aufgeschlagen. Wir stellen euch 4 davon einmal kurz vor. Am Ende des Artikels erklären wir euch, wie man Mods installiert.

Schnellnavigation:

11:39 10 Minuten Gameplay aus Paralives: So sieht euer Alltag in der Lebenssimulation aus

Autoplay

Platz 1 der Mod-Charts: Disable Censor

Wer hätte es gedacht? Naja, wahrscheinlich alle. Die beliebteste Mod für Paralives ist aktuell die Disable Censor Mod, mit der ihr den unschönen Kasten entfernt, der die privaten Körperstellen eurer Paras verdeckt. Spekuliert aber nicht auf anzügliche Bilder, denn unter dem Zensurbalken tragen eure Schützlinge immer noch Unterwäsche.

Die Installation ist einfach:

Ladet die Zipdatei herunter und entpackt sie

verschiebt die Dateien in folgenden Ordnerpfad: Paralives\Main.mod\Settings

Offline Modden in Paralives

Achtung, jetzt wird's Meta. Paralives ist eng mit dem Steam Workshop verbandelt, denn dort könnt ihr nicht nur eure Haushalte und Grundstücke teilen, sondern auch alles, was ihr mit den Ingame-Mod-Tools gezaubert habt. An sich ziemlich praktisch.

Der Nachteil ist allerdings, dass ihr mit dem Internet verbunden sein müsst, um auf die Inhalte aus dem Workshop zugreifen zu können. Mit dem Offline Workshop Enabler ist das Geschichte.

Die Installation läuft so ab:

Ladet euch das verlinkte BepInEx-Plugin für euer System herunter

Entpackt BepInEx in euren Paralives-Ordner

Packt die .DLL-Datei in folgenden Ordnerpfad: Paralives\BepInEx\plugins

Mehr Outfit-Kategorien im Paramaker

Derzeit stehen euch im Paramaker vier Standardkategorien für Outfits zur Verfügung: Alltag, Formell, Schlafbekleidung und Sport. Mit Expanded Outfit Categories stehen euch weitere Sets zur Verfügung:

Party

Badekleidung

Kleidung für heißes Wetter

Kleidung für kaltes Wetter

Mafia-Jobs im Italienischen Restaurant

Eure Paras können als begeisterte Köche Jobs in der Gastronomie annehmen, darunter ein italienisches Restaurant. Mit der Mod Mob Ties bleibt es aber nicht bei Lasagne und Espresso Macchiato.

Euch stehen jetzt fünf weitere Jobs mit Mafia-Thema zur Verfügung. Eure Paras können sich vom unabhängigen Mitarbeiter zum Don hocharbeiten, Gewalt gibt's allerdings weiterhin nicht im Spiel, die müsst ihr euch gegebenenfalls selbst vorstellen.

Paralives: So installiert ihr Mods

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Mods ins Paralives zu installieren. Die einfachste ist der Steam Workshop:

Sucht euch eine Mod im Steam Workshop aus

Klickt auf den grünen »Abonnieren«-Button

Die Mod wird heruntergeladen und erscheint beim nächsten Spielstart im Menüpunkt »Mods«

Dort könnt ihr sie gegebenenfalls aktivieren und deaktivieren

Manche Mods sind aber nur über Nexusmods verfügbar. Für diese müsst ihr meistens Zip-Datein herunterladen, entpacken und in die entsprechenden Ordner kopieren. Meist steht bei den Mods selbst eine genaue Anleitung dabei. Viele Mods sind außerdem mit Vortex kompatibel. Das ist eine Art Launcher von Nexusmods, mit dem ihr Mods für all eure Spiele verwalten könnt und sie etwa via Klick aktiviert oder deaktiviert.