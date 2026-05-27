The Witcher 3: Ein drittes Addon kommt wirklich! Nach zehn Jahren spielen wir nochmal als Geralt

Es ist wahr! Bevor Geralt in The Witcher 4 die Fackel an Ciri weiterreicht, erleben wir noch ein letztes Abenteuer mit ihm.

The Witcher 3 ist längst abgeschlossen, die Rollenspiel-Saga um Hexer Geralt zu Ende erzählt, bis Ziehtochter Ciri im vierten Teil das Ruder übernimmt. Der Release ist ja auch schon elf Jahre her. Eine ganz klare Angelegenheit.

Dachtet ihr!

Soeben hat CD Projekt Red offiziell angekündigt, dass eine dritte Erweiterung für The Witcher 3 herauskommt. Wir haben alle bekannten Infos für euch.

Was wissen wir zum dritten Witcher-3-Addon?

Die Erweiterung heißt Songs of the Past, also Lieder der Vergangenheit. Der Release soll 2027 erfolgen, für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Mehr Infos kommen im Spätsommer 2026, also vermutlich irgendwann Juli, August oder spätestens September.

Wir spielen erneut als Hexer Geralt von Rivia, wie aus der offiziellen Beschreibung hervorgeht. Auch auf dem ersten veröffentlichten Artwork ist Geralt zu sehen, in seinem bekannten Outfit, aber mit einem auffälligen dritten Schwert in der Hand. Das gute Stück spielt bestimmt eine wichtige Rolle in der Story:

Spannend: Was hat es mit der auffallend gestalteten Waffe in Geralts Händen auf sich? Seine eigenen Schwerter trägt er ja auf dem Rücken.

Die Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Studio Fool's Theory, das teilweise aus ehemaligen Witcher-Entwicklern besteht und das ihr vielleicht von ihrem eigenen düsteren Rollenspiel The Thaumaturge kennt.

Was ist das für ein Monster auf dem Bild? Sieht aus wie ein Baumgeist mit einer Art Hornkrone. Handelt es sich dabei um unseren neuen großen Gegenspieler? Oder vielleicht um eine Kreatur, die wir befreien müssen? Die eingefleischten Experten für osteuropäische Sagenwesen unter euch dürfen gern ihre persönlichen Theorien in die Kommentare schreiben!

So lange ist der letzte Witcher-Release eigentlich noch gar nicht her, das Spiel wurde letztens grafisch aufgehübscht. Den Vergleich seht ihr hier im Video:

9:45 »Das Eis sieht meisterhaft aus« - The Witcher 3 HD Reworked zeigt neue Grafik-Highlights im Vergleich und ein Detail lässt Fans besonders staunen

So flog es auf: Schon vor Monaten ging ein Gerücht durch die Videospielwelt – angeblich sei noch eine Erweiterung geplant, zehn Jahre nach dem Erscheinen des vermeintlich finalen Addons Blood and Wine. Am 27. Mai 2026 bekam das neuen Aufwind durch eine zu früh veröffentlichte Ankündigung von CD Projekt selbst, die in einem polnischsprachigen Witcher-3-Launcher auftauchte. Nach wenigen Minuten war alles bereits gelöscht, doch das Internet protokolliert natürlich alles.

Vermutlich hatten die Entwickler eigentlich einen Reveal im Stream am 28. Mai 2026 geplant. Möglicherweise wurde die Ankündigung kurzfristig vorgezogen, um den Schaden durch den Leak einzugrenzen.

Auch für das Grundspiel tut sich nochmal was, zumindest verstehen wir es so, dass die neuen Systemanforderungen für das Addon dann auch für The Witcher 3 gelten. Unter anderem wird eine SSD Pflicht und Windows 10 ist Geschichte.

Ja gut, wir hatten die News zu den aktuellen Leaks gerade mal 15 Minuten online, dann kam schon der Post von CD Projekt Red. Was für spannende Zeiten für Rollenspiel-Fans, nachdem erst vor wenigen Tagen Warhorse auf die gleiche spontane Art mit einem Doppel-Reveal um die Ecke kam. Freut ihr euch über ein drittes Addon zu The Witcher 3?