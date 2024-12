Konkurrenz für Nvidia: KI-Unternehmen holt mächtige Verbündete an Bord

Trenstorrent will KI-Chips günstiger und effizienter machen. (Bildquelle: Adobe Stock/hakule)

In den letzten Quartalszahlen konnte Nvidia einen weiteren Umsatzsprung verzeichnen. Mittlerweile ist Nvidia, am Börsenwert gemessen, eines der größten Unternehmen der Welt.

Das 2016 gegründete KI-Unternehmen Tenstorrent möchte mit anderen Ansätzen den Markt überzeugen und Nvidia Anteile abluchsen.hauseigener Hardware und Software zusammenarbeiten

In einer Finanzierungsrunde konnte das Unternehmen namhafte Investoren wie Samsung, Hyundai Motor Group, Bezos Expeditions und LG Technology Ventures für sich gewinnen.

Im Detail:

Das Unternehmen bekommt 693 Millionen Dollar von Investoren.

Der Unternehmenswert steigt damit auf über zwei Milliarden Dollar an.

Tenstorrent hat gesicherte Einnahmen von über 150 Millionen Dollar.

Mit dem eingenommenen Geld möchte Tenstorrent unter anderem weitere Entwickler anwerben sowie Systeme für die KI-Entwicklung bereitstellen.

Es ist bereits die vierte Finanzierungsrunde des Unternehmens.

Tenstorrent will aber vor allem Chips entwickeln, die sowohl kostengünstiger als auch energieeffizienter für die KI-Entwicklung sein sollen, als alles, was bislang am Markt erhältlich ist. Als Beispiel für hohe Kosten ist die Verwendung von teurem HBM-Speicher zu nennen, der von Nvidia bevorzugt eingesetzt wird.

0:30 Die 8K-TVs von Samsung sollen dank KI besonders scharfe Bilder liefern

Autoplay

Mit Open Source gegen Nvidia

Tenstorrent möchte aber auch mit Open Source und Interoperabilität gegenüber Nvidia punkten. Das Unternehmen setzt auf die quelloffene RISC-V-Architektur sowie auf die Unterstützung von Systemen anderer Firmen.

Nvidia setzt stattdessen auf proprietäre Systeme und Technologien, die ausschließlich mit hauseigener oder dafür zugelassener Hardware und Software arbeiten.

Mehr zum Thema Nvidia stolpert über ein unerwartetes Problem: KI fordert mehr, als man bieten kann von Martin Brinkmann

Das Unternehmen hat vor, alle zwei Jahre einen neuen KI-Chip herauszubringen. Während die jetzigen Chips noch von GlobalFoundries produziert werden, plant Tenstorrent den Wechsel zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) und Samsung.

Ab 2027 möchte Tenstorrent zudem KI-Chips im 2-Nanometer-Verfahren fertigen lassen.