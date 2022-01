Die steigenden Preise und das knappe Angebot machen Grafikkarten scheinbar zu attraktivem Diebesgut. Im November 2021 wurde ein LKW gestohlen, der von San Francisco in Kalifornien auf dem Weg zu EVGAs Vertriebszentrum war. Jetzt soll seine Ladung etwa 12.000 Kilometer weiter entfernt wieder aufgetaucht sein.

Transportiert hat der Lastwagen RTX-Grafikarten der aktuellen 3000er-Reihe. Die einzelnen Karten hatten laut Hersteller EVGA einen Wert zwischen knapp 330 US-Dollar bis hin zu fast 2.000 US-Dollar.

Wie Wccftech berichtet, sind einige der Grafikkarten mittlerweile bei einem Händler in Vietnam gelandet, genauer gesagt bei Nguyen Cong PC. In einem inzwischen gelöschten Facebook-Beitrag in der Gruppe Vietnam Gaming Drama soll sich der Händler für den Vorfall entschuldigt haben.

Der Beitrag eines empörten Nutzers zeigt gleichzeitig anhand eines Screenshots, zu welchem Preis die entsprechenden Modelle Ende Dezember wohl angeboten wurden:

Der Text bedeutet übersetzt grob Neue verpackte EVGA-RTX-3080 Ti-Karten zu einem schockierenden Preis: 39.900K. Wenden Sie sich an das KD NCPC-Team, um eine Bestellung abzuschließen. Limitierte Anzahl.

Dabei entsprechen 39.900.000 vietnamesische Dong momentan rund 1.550 Euro. Für eine Geforce RTX 3080 Ti ist das ein sehr guter Preis, zumindest mit Blick auf die aktuellen Verhältnisse und die Kosten hierzulande: Neu werden für entsprechende Grafikkarten bei deutschen Händlern etwa 1.800 bis 2.000 Euro fällig.

Rückverfolgung per Seriennummer

Die Freude über die günstigen Karten währte für den Händler wohl nur kurz. Ein Kunde, der bei dem Angebot zugeschlagen hat, wollte seine Karte mit der dazugehörigen Seriennummer bei EVGA zu registrieren, um seine Garantieansprüche geltend zu machen.

Allerdings kennt Hersteller EVGA die Seriennummern der gestohlenen Karten, weshalb der nichts ahnende Kunde nur folgende Meldung bekam: Am 29. Oktober 2021 wurden Grafikkarten der EVGA GeForce RTX-30-Reihe während einer Sendung gestohlen. Die Seriennummer, von der sie die Garantie abrufen möchten, gehört zu dieser Sendung.

Daraufhin teilte der Kunde dem Händler mit, dass seine Karte aus einer gestohlenen Sendung stammt. Auch im passenden Forenbeitrag von EVGA hat ein Forenmitglied inzwischen auf den Fall hingewiesen, eine offizielle Reaktion des Grafikkartenherstellers gibt es bislang aber nicht.

Gelegenheit macht Diebe: Sogar aus Ausstellungsrechnern werden teilweise Grafikkarten entwendet. Das legen zumindest die Gegenmaßnahmen eines Händlers in Form von Kabelbindern nahe, die ihr im folgenden Artikel sehen könnt:

