Vor dem Release von AMDs Grafikkarten der Radeon-RX-6000-Reihe im November 2020 wurde über eine mögliche RTX 3070 Ti von Nvidia spekuliert. Sie sollte ein Gegenspieler mit gleicher VRAM-Menge sein. Zur Erinnerung: Die RX-6000-Modelle haben 16,0 GByte VRAM, Nvidias RTX 3070 dagegen 8,0 GByte.

Neues Lebenszeichen der RTX 3070 Ti: Im Laufe der Zeit sind andere Modelle wie eine (noch hypothetische) RTX 3080 Ti stärker in den Fokus gerückt. In Form eines Komplett-PCs meldet sich die 3070 Ti nun aber gewissermaßen zurück. Es geht um den Lenovo Legion T7 34IMZ5.

Er wird aktuell bei Alternate für 2.559 Euro gelistet (vielen Dank an unseren Leser Martin für den Hinweis per Mail dazu). Sowohl in der Beschreibung als auch in den Spezifikationen wird die RTX 3070 Ti genannt, wobei die technischen Angaben auch den damals erwarteten VRAM von 16,0 GByte nennen.

RTX 3070 Ti bei Alternate: Tippfehler oder Leak?

Die entscheidende Frage lautet, ob es sich um einen Schreibfehler oder um eine verfrühte Shop-Listung handelt. Da eine RTX 3070 Ti grundsätzlich nicht abwegig ist und die RTX 3060 mit 12,0 GByte VRAM bereits demnächst erscheint, klingt jedenfalls auch die Speichermenge von 16,0 GByte plausibel.

Blättert man auf der Seite weiter nach unten, ist in der Beschreibung von Nvidas RTX-Super-Reihe die Rede, auf dem Bild des PCs ist außerdem eine RTX 2080 Super zu erkennen. Das könnte allerdings auch nur mit einer älteren Version des Rechners zusammenhängen, die teils auch noch verkauft wird.

Wir haben bereits eine Anfrage diesbezüglich an Alternate und Nvidia versendet und aktualisieren diesen Artikel, wenn wir mehr erfahren sollten. Das Zeitfenster für die Lieferung des Lenovo-PCs fällt gleichzeitig großzügig aus: Aktuell gibt Alternate das gesamte Jahr 2021 an.

Nvidia hat Platz für eine RTX 3070 Ti

Da zwischen der RTX 3080 und der RTX 3070 in Sachen Leistung eine recht große Lücke liegt, würde eine RTX 3070 Ti durchaus in Nvidias Produktpalette passen. In unserem aktuellen Testsystem ist die 3080 im Schnitt 20 Prozent schneller als die 3070.

Auf einem anderen Blatt steht, wie wahrscheinlich oder sinnvoll die Einführung einer neuen GPU in Anbetracht der aktuellen Lage auf dem Hardware-Markt wirklich ist. Mit 16,0 GByte VRAM wäre die RTX 3070 Ti jedenfalls in dieser Hinsicht üppiger ausgestattet als die RTX 3080 mit ihren 10,0 GByte VRAM.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Handelt es sich nur um einen Fehler von Alternate? Oder steht demnächst wirklich die Einführung einer RTX 3070 Ti ins Haus? Schreibt es gerne in die Kommentare!