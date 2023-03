Grafikkarten für 2.000 Euro: AMD hat eine klare Meinung zu Nvidias aktuellem Kurs

Nvidias Geforce RTX 4090 steht ganz allein an der Spitze der Gaming-Grafikkarten, sowohl in Sachen Performance als auch mit Blick auf den Preis von aktuell etwa 1.800 Euro. Aber warum setzt sich AMD nicht dagegen nicht zur wehr?

Genau diese Frage haben hochrangige AMD-Mitarbeiter kürzlich in einem Interview mit ITMedia beantwortet, wie Wccftech berichtet. Demnach haben gleich mehrere Gründe dagegen gesprochen, eine ähnliche schnelle RX-7000-Grafikkarte zu machen - was grundsätzlich möglich wäre, so AMD.

Der erste Grund: Ein zu hoher Preis

Laut David Wang von AMD sind die Kosten einer GPU vom Schlage der RTX 4090 für die Endkunden zu hoch und seit Jahren nichts, über das AMD nachdenken würde:

Wir haben keine 1.800-Euro-GPU wie die Konkurrenz [Nvidia] für PC-Gaming-Fans in den letzten Jahren geplant. Stattdessen konzentrieren wir uns auf GPUs, die in die 1.000-Euro-Klasse passen und die ein gutes Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten bieten.

Die knapp 700 Euro, die man derzeit beim Kauf einer RX 7900 XTX im Vergleich zu einer RTX 4090 spart, könne man stattdessen sinnvoller sparen und in andere PC-Teile wie die CPU investieren, so Bergman. Man kommt nicht umhin, an den kürzlich veröffentlichen Ryzen 9 7950X3D mit 3D-V-Cache zu denken:

Es dürfte aber durchaus auch Enthusiasten geben, die weder bei der Grafikkarte noch bei der CPU Kosten scheuen. Statt bei der RTX 4090 Geld zu sparen, kann man sie sich schließlich kaufen und trotzdem noch eine teure CPU wie den Ryzen 9 7950X3D dazu packen, wenn man es sich denn leisten kann (und will).

Der zweite Grund: Der Stromverbrauch

Rick Bergman von AMD geht im Interview mit ITMedia ebenfalls darauf ein, dass AMD sich mit der RX-7000-Generation auf den Preisbereich bis maximal ca. 1.000 Euro konzentrieren wolle. Zugleich räumt Bergman ein, für jede GPU-Generation könne sich der anvisierte Preis ändern.

Dabei sei AMD aber die gesamte Infrastruktur inklusive des benötigten Netzteils und des passenden PC-Gehäuse wichtig, die stark vom Stromverbrauch der Grafikkarte beeinflusst werden. Das führte letztlich mit dazu, dass man keine Grafikkarte auf dem Leistungsniveau der RTX 4090 gebaut habe:

Auch Hardware mit hoher Leistung sollte sich mit einem vernünftigen Netzteil betreiben lassen [...] und ohne eine extrem großes Gehäuse installiert werden können. Die High-End-Karten der aktuellen RX-7000-Generation wurde unter Berücksichtigung dieser Anforderungen entwickelt.

Dabei ist zu bedenken, dass bereits die RX 7900 XTX bei der Energieeffizienz schlechter dasteht als die RTX 4090. Deshalb liegt es nahe, dass ein nochmal deutlich schnelleres AMD-Modell auf dem Leistungsniveau einer RTX 4090 Probleme damit bekommen hätte, den von Bergman formulierten Ansprüchen zu genügen, insbesondere im direkten Duell mit der 4090.

Letztlich ist es damit aus unserer Sicht auch sehr unwahrscheinlich, dass AMD sich überhaupt irgendwann nochmal in der aktuellen RX-7000-Generation mit einer neuen Grafikkarte auf Basis der RDNA3-Architektur an das Leistungssegment der RTX 4090 heranwagt.

Wie beurteilt ihr die Aussagen von AMD zu der Entscheidung gegen einen möglichen Radeon-Konkurrenten für die RTX 4090? Im Kern nur Marketing-Aussagen oder steckt doch mehr Substanz dahinter? Würdet ihr euch außerdem einen Gegenspieler von AMD für die RTX 4090 wünschen oder ist dieser Preisbereich ohnehin uninteressant für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare!