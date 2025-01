Nvidia RTX 5090 vs. 5080 vs. 5070 Ti vs. 5070 - Technische Details im Vergleich und welche GPU sich für wen lohnt

Gleich vier neue Modelle kommen bald von Nvidia. Wir sagen euch, wie sie sich unterscheiden. (Bildelement: stock.adobe.com - ateliertomomi)

Nvidia hat im Rahmen der CES 2025 die ersten Grafikkarten der neuen RTX-5000-Generation vorgestellt.

Nachdem wir auf die einzelnen Modelle bereits in den unten verlinkten Artikeln näher eingegangen sind, vergleichen wir an dieser Stelle alle kommenden GPUs auf einen Blick.

Außerdem sagen wir euch, für welche Ansprüche sich die RTX-5000-Modelle jeweils lohnen.

1:01 Nvidia stellt endlich die neue GeForce RTX 50-Serie vor

Der Blick auf die technischen Daten macht eines sehr schnell deutlich: Die RTX 5090 spielt in einer ganz eigenen Liga.

Unter welchen Umständen der Kauf einer der neuen Grafikkarten aus unserer Sicht für euch sinnvoll sein kann, klärt die folgende Übersicht.

Wann sich die neuen GPUs lohnen

RTX 5090 Eine extrem schnelle GPU wie die RTX 5090 schreit quasi danach, auf einem hochauflösenden 4K-Monitor mit 120 Hertz oder mehr eingesetzt zu werden. Außerdem sollte es euch wichtig sein, auch aktuelle Titel in maximalen Details und gegebenenfalls mit aktiviertem Raytracing (oder gar Pathtracing) spielen zu können. Abseits von DLSS 4 wird der Leistungssprung gegenüber der RTX 4090 zwar mit einem zu erwartenden Plus von etwa 30 Prozent nicht so groß ausfallen, dass Besitzer des Vorgängers der RTX 5090 unbedingt zuschlagen müssten. Wer aber wieder das Schnellste vom Schnellen will, der kommt um das neue Flaggschiff von Nvidia nicht herum.

RTX 5080 Auch wenn die RTX 5080 deutlich langsamer als die RTX 5090 ist, wird sie sich immer noch gut für das Spielen in 4K eignen. Hier tut es aber bereits ein Monitor mit 60 Hertz – oder ein Modell mit niedrigerer Auflösung und 120 Hertz. Raytracing sollte sich in den meisten Fällen spätestens mit Hilfe von DLSS in hohen Einstellungen nutzen lassen. Maximale RT-Settings oder gar Pathtracing sind aber eher Spielereien, mit denen sich erst eine RTX 5090 so richtig wohl fühlt. Wer schon eine RTX 4080 (Super) besitzt, braucht nicht aufrüsten. Ist es dagegen maximal eine RTX 3080 oder eine RX 7800 XT, kann man schon eher über einen Kauf nachdenken, wenn man mit seinen aktuellen FPS-Zahlen nicht zufrieden ist.

RTX 5070 Ti Die RTX 5070 Ti ist mit ihrer zu erwartenden Leistung etwas unterhalb der RTX 5080 und Dank 16 GByte VRAM ebenfalls für das Spielen in 4K mit 60 Hertz geeignet und eine sehr starke GPU für die WQHD-Auflösung von 2560x1440, oft auch mit 120 Hertz. Beim Spielen mit Raytracing müsst ihr etwas häufiger die Detailstufe herunterdrehen als mit einer RTX 5080 und Pathtracing wird nochmal weniger zu einer Option. Da gerade letzteres (noch) sehr selten in Spielen vertreten ist, lässt sich das aber leicht verschmerzen. Wer eine RTX 4070 Ti besitzt, hat zwar 4,0 GByte VRAM weniger (was für Spieler mit RTX 4070 Ti Super nicht gilt). Das allein rechtfertigt einen Neukauf für fast 900 Euro aber nicht. Habt ihr dagegen maximal eine RTX 4060 (Ti) oder eine RX 7700 XT, kann sich der Kauf voraussichtlich lohnen.