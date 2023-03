Diablo 4: Extra für die Beta erscheint ein eigener Nvidia-Treiber, hier alle Infos

Nvidia hat heute einen seinen neuen GeForce-Ready-Treiber veröffentlicht. Der Treiber hört auf die Versions-Nummer 531.41. Die Besonderheit: Der Treiber ist für die offene Beta zum heiß ersehnten Diablo 4 optimiert – die morgen startet. Des Weiteren bietet der Treiber Optimierungen für den kommenden Ray Tracing: Overdriv Mode von Cyberpunk 2077, respektive für das anstehende Update des Rennspiels Forza Horizon 5.

Welche Optimierungen genau mit dem Treiber 531.41 einhergehen, erfahrt ihr gleich hier unten.

Diablo 4

Wie wird sich der Treiber also auf die offene Beta zu Diablo 4 auswirken?

Dank des Treibers können Nutzer, deren Rechner mit einer GeForce RTX ausgestattet ist, DLSS 2 (Super Resolution) aktivieren. DLSS 3 (Frame Generation) soll ab Release von Diablo 4 ebenfalls verfügbar sein.

Cyberpunk 2077

Der Nvidia-Treiber unterstützt zudem den kommenden Ray Tracing: Overdrive Mode für Cyberpunk 2077. Dieser Modus soll am 11ten April im Rahmen einer Technologievorschau veröffentlicht werden. Jene Veröffentlichung geschieht im Zuge des Updates 1.62 für Cyberpunk.

Welche Funktionen der Ray Tracing: Overdrive Mode zu Cyberpunk bereithalten soll, darüber haben Spieleentwickler CD Projekt und Grafikkartenhersteller Nvidia die User jüngst informiert.

Nvidia RTX Direct Illumination (RTXDI): verpasst dem Neonschild, jeder Straßenlaterne, jedem Autoscheinwerfer, jeder LED-Werbetafel und jedem Fernsehgerät eine akkurate Raytracing-Beleuchtung. Dazu gesellt sich ein realitätsnaher Schattenwurf. Durch die Funktion werden laut Herstellerangaben vorbeifahrende Autos und flanierende Passanten in eine detailliert-farbige Beleuchtung getaucht.

verpasst dem Neonschild, jeder Straßenlaterne, jedem Autoscheinwerfer, jeder LED-Werbetafel und jedem Fernsehgerät eine akkurate Raytracing-Beleuchtung. Dazu gesellt sich ein realitätsnaher Schattenwurf. Durch die Funktion werden laut Herstellerangaben vorbeifahrende Autos und flanierende Passanten in eine detailliert-farbige Beleuchtung getaucht. Indirekte Beleuchtung und Reflexionen mit Raytracing: Indirekte Beleuchtung wird mehrfach zurückgeworfen. Zuvor wurde indirekte Beleuchtung nur einfach zurückgeworfen. Dadurch sollen Lichteffekte noch realistischer wirken (inklusive einer optimierten Global Illumination und verbesserten Reflexionen)

Indirekte Beleuchtung wird mehrfach zurückgeworfen. Zuvor wurde indirekte Beleuchtung nur zurückgeworfen. Dadurch sollen Lichteffekte noch realistischer wirken (inklusive einer optimierten Global Illumination und verbesserten Reflexionen) Reflexionen mit Raytracing: diese werden in voller Auflösung gerendert

diese werden in voller Auflösung gerendert Die Beleuchtung orientiert sich stärker entlang physikalischer Gesetzmäßigkeiten: Dadurch werden anderweitige Verdeckungstechniken (engl.: Occlusion) obsolet.

Forza Horizon 5

Bereits am 28ten März soll ein DLSS-3-für das Rennspiel Forza Horizon 5 erscheinen. Nvidias Treiber 531.41 ist auch hierfür optimiert. In dem knapp einminütigen Video gleich hier unten sehen Spielerinnen und Spieler von Forza Horizon 5, welche grafische Wundertüte in dem anstehenden März-Update steckt.

Weitere Spiele

Weitere Spiele, die mit dem Treiber unterstützt werden, sind Resident Evil 4 oder The Last of Us Part 1 – nebst einiger kleinerer Titel. Um sich einen detaillierten Überblick darüber zu verschaffen, welche Verbesserungen mit dem Treiber einhergehen, empfiehlt es sich, den offiziellen Veröffentlichungshinweis zu lesen.

Verfügbarkeit: Der Treiber ist über Nvidias Homepage beziehbar – oder alternativ über die GeForce Experience Software.

