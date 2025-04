»Kriegt es auf die Reihe, Nvidia«: Großer YouTuber übt scharfe Kritik an Grafikkarten-Treibern, aber wie sind eure Erfahrungen?

Steve Burke vom YouTube-Kanal GamersNexus zeigt sich nicht erfreut über Nvidias aktuelle Treiber. (Bild: GamersNexus)

Probleme mit Nvidias aktuellen Treibern waren auf GameStar.de in den vergangenen Wochen bereits wiederholt Thema, zuletzt beispielsweise in Bezug auf die RTX-4000-Generation.

Der bekannte YouTube-Kanal GamersNexus hat sich die Sache nun genauer angesehen.

In einem aktuellen Video mit dem Titel Kriegt es auf die Reihe, Nvidia bestätigt GamersNexus, dass es momentan in verschiedenen Fällen mit Geforce-Grafikkarten zu Abstürzen und anderen Schwierigkeiten kommen kann.

Wenn ihr uns eure Erfahrungen dazu direkt mitteilen wollt, gelangt ihr über diesen Link zu unseren passenden Umfragen.

Welche Probleme bestehen mit dem Nvidia-Treiber?

Laut GamersNexus sind die letzten drei GPU-Generationen von Nvidia betroffen, also RTX 3000, RTX 4000 und RTX 5000.

Die Probleme sind vor allem in Kombination mit aktuellen Treibern zu beobachten, die für die neue RTX-5000-Generation veröffentlicht wurden.

Zu den Schwierigkeiten, die auftreten können, gehören Abstürze in Spielen, ein flackerndes Bild und das Auftreten von Artefakten, schwarzen Bildschirmen und mehr.

Welche Lösungsansätze gibt es?

In dem Video gibt GamersNexus temporäre Tipps, um das Auftreten der Probleme zu minimieren.

Es sind auch ungewöhnliche Vorschläge dabei, und eine Garantie, dass die Tipps helfen, gibt es nicht. Aber sie auszuprobieren, schadet nicht.

Wenn mehrere Monitore angeschlossen sind: Die Kabel an der GPU entfernen und in einer anderen Reihenfolge anschließen

Die Kabel an der GPU entfernen und in einer anderen Reihenfolge anschließen Art des Kabels ändern: Zu HDMI-Kabeln wechseln (falls nicht ohnehin bereits genutzt)

Zu HDMI-Kabeln wechseln (falls nicht ohnehin bereits genutzt) Nvidia-Techniken ausschalten: G-Sync und Frame Generation deaktivieren

G-Sync und Frame Generation deaktivieren Treiber wechseln: Den aktuellen Treiber sauber deinstallieren und einen älteren Treiber installieren (GN empfiehlt die Version 566.36)

Wie ihr den GPU-Treiber am besten vom System entfernt und neu installiert, erfahrt ihr im folgenden Guide:

Was sind unsere und eure Erfahrungen?

In der Redaktion haben wir zuletzt ebenfalls eine Häufung von Problemen festgestellt.

Neben Ärgernissen wie Abstürzen und Bluescreens in Spielen können auch in Programmen wie Teams Schwierigkeiten auftreten, die vorher nicht da waren. Dazu zählt etwa ein Aufhängen des Bildes und das ungewollte Deaktivieren des Nachtmodus von Windows sowie ein schwarzes Bild mit aktiviertem HDR.

Jetzt seid ihr gefragt: Bitte nehmt an den folgenden Umfragen teil, falls ihr eine Nvidia-Grafikkarte besitzt, um uns zu verraten, wann ihr zuletzt einen neuen Treiber installiert habt und ob ihr in jüngerer Zeit vermehrt Probleme mit eurem PC hattet.

Was sagt Nvidia dazu?

Wir haben Nvidia zu den Problemen kontaktiert und unsere Anfrage wurde in die USA weitergeleitet. Eine konkrete Stellungnahme zu den Treiber-Schwierigkeiten gab es bislang aber nicht.

Sollte sich das noch ändern, erfahrt ihr es auf GameStar.de.

Lasst uns gerne zusätzlich zu der Teilnahme an den Umfragen in den Kommentaren wissen, wie häufig ihr eure Treiber neu installiert und ob ihr aktuell vermehrt auf Probleme gestoßen seid. Spannend ist dabei auch, welche Hardware ihr genau verwendet und um was für Schwierigkeiten es sich im Detail handelt.