One UI 7: Samsung bringt wichtiges Akku-Feature für seine Galaxy-Handys

Das kommende One UI 7-Update verspricht mehr Akkulaufzeit.

Die Beta von One UI 7 läuft erst seit wenigen Tagen und immer mehr Verbesserungen des Updates kommen an die Oberfläche. Samsung spendiert der neuesten Version ein Batterie-Feature, um die Akkulaufzeit seiner Smartphones potenziell zu verbessern.

In den Einstellungen kann nun eine Ladegrenze festgelegt werden:

80 Prozent

85 Prozent

90 Prozent

95 Prozent

Diese Option befindet sich in den üblichen Akkueinstellungen neben den beiden Optionen »Basic« und »Adaptiv« (via Tarun Vats, X/Twitter). Letztere lädt den Akku zunächst auf 80 Prozent und die restlichen 20 Prozent bis zum Aufstehen. Diese Option ist vor allem an euch und eure tägliche Routine gebunden.

Immer mehr Smartphone-Hersteller integrieren eine Ladegrenze von 80 Prozent in ihren Updates. Wer aber ohnehin alle ein, zwei oder drei Jahre sein Smartphone wechselt, wird wahrscheinlich keine signifikante Reduktion feststellen.

Interessant ist die Option aber für alle, die ihr Smartphone möglichst lange und ohne spürbare Beeinträchtigung des Akkus über die Jahre nutzen wollen. Immerhin bietet Samsung bis zu sieben Jahre lang Updates an.

One UI 7 Beta bringt viele Änderungen

Seit dem 5. Dezember ist die Beta-Version von One UI 7 verfügbar. Die größten Neuerungen des Updates sind optische Verbesserungen der Oberfläche, wie zum Beispiel die Now Bar.

Dabei handelt es sich um eine Art Live-Aktivitätsleiste, die wir in ähnlicher Form vom iPhone kennen.

Diese Leiste soll künftig eure Anlaufstelle für alle wichtigen Neuigkeiten sein. Denn neben der neuen Schaltzentrale werden auch der Homescreen und der Sperrbildschirm vereinfacht und die dazugehörigen Widgets neu gestaltet.

Auch die Kamera-App bekommt einen neuen Anstrich und soll mit One UI 7 eine intuitivere Steuerung ermöglichen.

Natürlich kommt das Update auch nicht ohne neue KI-Funktionen aus. Dazu gehört etwa der Writing Assistant, der beim Schreiben unter die Arme greifen soll. Ein Call Transcript, das Anrufe in Text umwandelt, ist ebenfalls geplant, zunächst aber wohl nur in den USA.

One UI 7 soll Anfang 2025 erscheinen, möglicherweise zusammen mit der Galaxy S25-Serie von Samsung. Das entsprechende Unpacked Event wird für den 23. Januar vermutet. Der Launch der neuesten Galaxy-S-Smartphones erfolgt dann höchstwahrscheinlich nur wenige Tage später. Sobald weitere Informationen durchsickern, werden wir darüber berichten.