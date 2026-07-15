Unter anderem ist das Xiaomi 12 betroffen. (Bild: Xiaomi)

Früher oder später beenden alle Hersteller den Software-Support für bestimmte Modelle. In der Regel wird dieser Lebenszyklus schon beim Kauf angegeben.

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat nun zehn weitere Produkte in die Liste derer aufgenommen, die keine Unterstützung mehr erhalten.

10 Modelle erhalten keinen Support mehr

Auf der offiziellen Website bietet Xiaomi eine übersichtliche Liste mit allen Modellen, die den Status »EOL« (End of Life) erreicht haben. Kürzlich wurden dort zehn neue Produkte hinzugefügt:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Poco X5 5G

Poco X5 Pro 5G

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60E

Redmi 10 5G

Bei einigen dieser Modelle handelt es sich um Geräte, die speziell für internationale Märkte wie die Türkei oder Indien entwickelt wurden und die bei uns im deutschsprachigen Raum gar nicht regulär erhältlich waren.

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Autoplay

Am relevantesten ist dabei vermutlich die »Xiaomi 12«-Serie, die damit endgültig das Ende ihrer Lebenszeit erreicht hat. Die Handys kamen Ende 2021 auf den Markt und damit noch bevor Xiaomi die garantierte Support-Zeit der Top-Modelle verlängert hat.

Beim Einstellen des Supports geht es aber nicht nur um den zuvor festgelegten Zeitraum, sondern auch um die Kompatibilität.

Xiaomi hat das hauseigene Betriebssystem HyperOS über die Jahre stark verbessert und etwa um zahlreiche KI-Anwendungen erweitert, die es 2021 schlicht noch gar nicht gegeben hat. Der »Snapdragon 8 Gen 1«, der die 12er-Serie antreibt, stößt da einfach an seine Grenzen.

Wer eines der aufgeführten Modelle nutzt, sollte sich der potenziellen Risiken bewusst sein, die nach dem Ende des Supports entstehen können. Dabei geht es primär um Software-Lücken, die nicht mehr durch Patches geschlossen werden.

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Der Wechsel auf ein neueres Modell ist da in den allermeisten Fällen die sicherste und beste Wahl. Glücklicherweise hat sich die Strategie bei vielen Herstellern zuletzt insofern geändert, dass oft deutlich längere Lebenszyklen versprochen werden. Alte Handys kann man teilweise noch zu Geld machen oder recyclen lassen. Das ist besser, als sie in der Schublade liegen zu lassen.