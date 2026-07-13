Neues Handy verbindet die besten Eigenschaften von Smartphone und Kindle – mit einem Trick auf der Rückseite

Hisense will mit dem A10 zwei Display-Welten vereinen. (Bild: Hisense)

Smartphones mit E-Ink-Display, wie man sie etwa von E-Readern kennt, sind in den letzten Jahren zu einem richtigen Trend geworden. Gerade für Nutzer, die gerne auf Social Media und Co. verzichten wollen, bieten solche Geräte einige Vorteile.

Es gibt aber natürlich auch Nachteile wie langsame Reaktionszeiten, niedrige Bildwiederholraten oder oft fehlende Farben. Hisense möchte nun mit dem neuvorgestellten A10 das Beste aus beiden Welten bieten.

Cleveres Zweitdisplay auf der Rückseite

E-Ink-Displays schonen im Vergleich zu »normalen« Bildschirmen die Augen und verbrauchen viel weniger Energie. Aus diesem Grund müssen Kindles beispielsweise vergleichsweise weniger häufig aufgeladen werden. Dafür eignen sie sich aber eben auch vor allem zur Darstellung von statischen Inhalten.

Zum Lesen von Büchern, Zeitungen oder Artikeln sind sie also bestens geeignet, bei Videos oder animierten Apps wie Kartendiensten hört der Spaß aber in der Regel auf. Hier sind dann OLED- oder LED-Displays deutlich besser.

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Autoplay

Um diese Hürde beim Wechsel zum E-Ink-Smartphone abzubauen, bietet Hisense beim neuen A10 einfach direkt beide Optionen in einem Paket. Das Hauptgerät setzt dabei auf E-Ink. Es gibt aber passend dazu ein kleineres LCD-Display, das abgenommen und magnetisch auf der Rückseite befestigt werden kann (via Weibo).

So sieht das dann auf dem ersten Marketing-Bild aus:

Das Display wird magnetisch an der Rückseite befestigt. (Bild Hisense)

Details gibt es abseits davon bisher aber nur wenige. Das E-Ink-Display soll mit 6,13 Zoll vergleichsweise kompakt ausfallen. Beim Chip ist die Rede von einer Achtkern-CPU mit 4-nm-Fertigung. Das würde etwa zum Snapdragon 6 Gen 3 passen. Als Betriebssystem soll Android 16 genutzt werden.

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Welche Spezifikationen das Zweitdisplay haben wird und ob es standardmäßig zum Lieferumfang gehört, ist hingegen unklar. In China soll das Hisense A10 für umgerechnet 520 Euro angeboten werden.

E-Ink-Fans aus Deutschland werden bei Interesse allerdings kaum um einen Import des Geräts herumkommen. Bisher gibt es zwar keine Angaben zum Release, hierzulande verkauft Hisense aber in erster Linie Fernseher. Die Smartphones des chinesischen Herstellers sind in der Regel auch nur in China zu haben.