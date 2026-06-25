Handheld-Gigant überrascht Fans mit unerwartet niedrigem Preis: »Ist das echt?«

Der OneXPlayer 3 kombiniert Arc G3 Extreme mit AMOLED-Display und startet 400 US-Dollar günstiger als der MSI Claw 8 EX AI+ – vorerst als Indiegogo-Kampagne.

OneXPlayer hat am 23. Juni eine Indiegogo-Kampagne für sein neues Handheld gestartet: Der OneXPlayer 3 basiert auf Intels Arc G3 Extreme und damit dem gleichen Chip, der auch im MSI Claw 8 EX AI+ steckt.

Dieses Gleichnis wird noch wichtig, denn der Einstiegspreis liegt bei 1.399 US-Dollar – was den direkten Konkurrenten von MSI um 400 US-Dollar unterbietet. Entsprechend verblüfft ist die Handheld-Community.

1:28 MSI Claw 8 EX AI+ und Acer Predator Atlas 8: Der erste Eindruck der neuen Top-Handhelds in unter 90 Sekunden

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Drei Konfigurationen, ein auffälliger Displayvorteil

Die drei Varianten des OneXPlayer 3 unterscheiden sich grundsätzlich nur in RAM-Bestückung und Speicherkapazität:

Die Einstiegsvariante mit 24 GByte RAM und 512 GByte Speicher kostet 1.399 US-Dollar. Das 24-GByte/1-TB-Modell liegt hingegen bei 1.499 US-Dollar; abgeschlossen wird mit der 32-GByte/1-TB-Version bei 1.699 US-Dollar.

Wer zwischen den RAM-Varianten abwägt, sollte den Geschwindigkeitsunterschied kennen: Die 24-GByte-Konfigurationen arbeiten mit 7.467 MT/s, die 32-GByte-Version mit 8.533 MT/s.

Beim Display verspricht OneXPlayer einen Vorteil gegenüber der MSI-Konkurrenz. Während der Claw 8 EX AI+ auf ein 8-Zoll-LCD-Panel mit 120 Hz setzt, verbaut das Unternehmen ein 8,8-Zoll-AMOLED im nativen Querformat. Das Panel setzt auf eine Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixel mit 144 Hertz sowie bis zu 1.100 cd/m² Spitzenhelligkeit.

Das Gehäuse ist indes auf Modularität ausgelegt – OneXPlayer nennt Handheld-, Tablet-, Laptop- und PC-Modus mit abnehmbaren Controllern und magnetischer Tastatur. Der Akku fasst 85 Wh; der Chip läuft im Volllastbetrieb mit bis zu 35 Watt.

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»Wie sind wir hierher gekommen?«

Im Handheld-Subreddit schlug die Ankündigung unmittelbar ein. Schnell wurden Vergleiche zum erwähnten MSI-Handheld laut – OneXPlayer liefere hier schlicht das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.

Den MSI Claw 8 EX AI+ hatten wir übrigens kürzlich im Hands-On, wo das Handheld einen guten Eindruck hinterlässt – wenn der Preis nicht wäre...

»that_90s_guy« ergänzte mit Bezug auf Benchmarks des YouTube-Kanals Retro Game Corps, man zahle rund 30 bis 40 Prozent mehr als für typische 1.000-Dollar-Handhelds, erhalte aber nahezu doppelte Leistung. »TheSyntaxSlayer« zog indes einen direkten Vergleich: Das Gerät starte zu dem Preis, zu dem der Lenovo Legion Go 2 bei normalen Marktbedingungen erschienen sei – bei 1,5- bis 2-facher Leistung je nach Lastprofil.

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Nicht alle Stimmen sind uneingeschränkt positiv. »TkoddaV« mahnte etwa: Nach Ende der Indiegogo-Kampagne dürfte der reale Marktpreis höher ausfallen, während »th3lew« das Gewicht als persönliches Ausschlusskriterium nannte, die von OneXPlayer noch fehlen.

Ob die Indiegogo-Preise zu realen Marktpreisen werden und welche Lieferzeiten euch erwarten, bleibt ebenfalls eine offene Frage.