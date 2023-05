OpenAI bildet euch jetzt kostenlos zum KI-Entwickler aus

OpenAI bietet neuen kostenlosen Kurs. Es könnte sich für euch lohnen. (Bild: Vecteezy.com)

Das Thema Künstliche Intelligenz ist in den letzten Monaten zu einem globalen Phänomen geworden. Kein Wunder, dass es bei dem rasanten Wachstum der Technologie an Fachkräften mangelt.

Doch OpenAI und Deep Learning.AI wollen etwas dagegen unternehmen. Die beiden Unternehmen haben eine Kooperation gestartet und einen (vorübergehend) kostenlosen Online-Kurs zu künstlicher Intelligenz ins Leben gerufen. Nochmal umzusatteln könnte sich lohnen.

Der Kurs mit dem Titel "ChatGPT Prompt Engineering for Developers" hat zum Ziel, die Teilnehmer mit den erforderlichen Fähigkeiten auszustatten, um die Sprachmodelle GPT-3.5 und GPT-4 in die Entwicklung von Anwendungen zu integrieren.

Es wird nicht nur erklärt, wie diese Sprachmodelle funktionieren, sondern auch ihre Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Textzusammenfassung und -umwandlung, Informationsableitung und Ideenentwicklung.

Die Teilnehmer werden außerdem über die Schlüsselprinzipien zur Erstellung effektiver Prompts informiert und lernen, wie man benutzerdefinierte Chatbots auf der Grundlage von Large Language Models (LLMs) erstellt.

Der Mitbegründer von DeepLearning.AI, Andrew Ng, betont, dass generative KI viele Möglichkeiten bietet und es KI-Ingenieuren ermöglicht, innerhalb von Minuten oder Stunden leistungsstarke Anwendungen zu entwickeln, für die sie früher Tage oder Wochen gebraucht hätten.

Neben Andrew Ng unterrichtet auch Isabella Fulford aus dem technischen Team von OpenAI.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Kann das jeder?

Ganz klar: »Jein«. OpenAI und DeepLearning.AI haben angegeben, dass Grundkenntnisse in der Programmiersprache Python vorausgesetzt sind. Ihr müsst also schon programmieren können, um dem Kurs folgen zu können.

Python gilt allerdings als einsteigerfreundliche Programmiersprache, die trotz hoher Fehlertoleranz viele Möglichkeiten bietet (via lerneprogrammieren.com). Wenn ihr also Lust habt vorher Python zu lernen und ihr euch für KI interessiert, könnte der Kurs das richtige für euch sein.

Es könnte sich für euch lohnen

Laut einem Bericht der New York Times gibt es weltweit nur 10.000 KI-Experten. Diese Knappheit soll dafür sorgen, dass sie angeblich schon nach wenigen Jahren 300.000 bis 500.000 Dollar verdienen werden.

Gehalt.de berichtet, dass ein KI-Entwickler in Deutschland im Schnitt knapp 63.000 Euro verdient. Die Vermutung liegt nah, dass diese Zahl in Zukunft steigen wird - auch wenn es hierfür natürlich keine Garantie gibt.

Wie sieht es bei euch aus? Ist der Kurs für euch interessant? Werdet ihr in das KI-Business einsteigen? Fangt ihr vielleicht gerade an zu programmieren oder habt es vor? Schwingt ihr jetzt noch eben auf Python um, oder ist das sowieso eure Programmiersprache der Wahl? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen, wie immer, gerne in die Kommentare!