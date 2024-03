»Ich glaube, ich werde über den Tisch gezogen« - PC-Shop liefert peinliche Begründung, um einem Spieler mehr Geld abzuknöpfen

Autor Nils mag auch keine staubigen CPU-Kühler, die PC-Reparatur verhindern sie aber nicht.

Bei einem Rechner mit Problemen kann es zeitintensiv sein, die Ursache zu finden. Wenn diese Arbeit ein PC-Shop übernimmt, sollte er aber nicht versuchen, mit fadenscheinigen Gründen mehr Geld zu verdienen. Doch genau das ist in diesem Fall geschehen, zum Glück mit gutem Ausgang für den Besitzer.

Um welchen PC geht es? Der Reddit-Nutzer _windbourne_ schildert den Fall in einem Forenbeitrag mit dem Titel Ich habe den Verdacht, von einem Reparatur-Shop über den Tisch gezogen zu werden . Sein Rechner startete demnach nicht mehr und er sah nur noch einen schwarzen Bildschirm.

Er hat selbst einige Versuche unternommen, das Problem zu beheben, die wir euch auch in unserem unten verlinkten Guide dazu empfehlen. Aber nichts half, vom neuen Anschließen der Komponenten über den Start mit nur einem Arbeitsspeicher-Modul bis hin zum Zurücksetzen der UEFI-Einstellungen.

Also hat er seinen Rechner einem PC-Shop übergeben, der die einzelnen Komponenten auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüfte (was grundsätzlich sinnvoll ist). Bei der CPU und dem Mainboard kam es aber zu vermeintlichen Hindernissen, die den Reddit-Nutzer mehr Geld kosten sollten.

Das ist die mehr als fragwürdige Begründung

In einer Nachricht an den PC-Besitzer vom Mitarbeiter des Reparatur-Shops in Denver bei der großen US-Kette Micro Center heißt es ins Deutsche übersetzt folgendermaßen:

Ich will deine CPU und dein Mainboard testen, aber dein CPU-Kühler ist etwas zu staubig, um ihn zu entfernen und Zugang zu diesen Komponenten zu erhalten. Wenn du fortfahren möchtest, müssen wir deinen CPU-Kühler für 79,99 US-Dollar Arbeitszeitkosten ersetzen, plus die Kosten für den neuen Kühler. Lass mich wissen, wie du weiter vorgehen willst.

Das ist die schlechteste Begründung, mehr Geld bei einer PC-Reparatur zu verlangen, die ich je gehört habe. Schließlich lässt sich selbst der staubigste CPU-Kühler reinigen und weiterverwenden. Und inwiefern soll Staub verhindern, eine PC-Komponente zu entfernen?

Es gibt schönere Aufgaben, als einen verstauben PC wie diesen zu reinigen. Im Fall aus diesem Artikel dürfte es aber um deutlich weniger Staub im Rechner gehen. (Bild: Reddit - User jbclassic6889)

In den Kommentaren äußeren sich auch Menschen, die selbst im Bereich der PC-Reparatur arbeiten. Manche geben zu bedenken, dass sich hinter dem Zitat eine höfliche Formulierung dafür verstecken könnte, dass der PC sehr verstaubt und/oder dreckig ist.

Eine nötige Reinigung kann eine Reparatur zwar wirklich etwas aufwendiger machen (und unangenehmer). Das ändert aber nichts daran, dass die Begründung des PC-Shops für die Mehrkosten mich alles andere als überzeugt.

Zudem gibt der Spieler selbst an, seinen PC vor der Abgabe unter anderem mit Druckluftspray gut gereinigt zu haben, was auch in Anbetracht seiner eigenen Reparaturversuche plausibel klingt. Tipps dazu findet ihr übrigens auch im Artikel PC reinigen: So befreit ihr Gehäuse und Komponenten von Staub .

Zum Glück gibt es ein Happy End

Am Ende löste sich glücklicherweise alles in Wohlgefallen auf, wie windbourne in einem weiteren Kommentar zeigt. Das hat er dem Service Manager zu verdanken, der sich in den Fall einschaltete.

Er gibt zwar erneut an, dass viel Staub im Kühler gewesen sei. Doch im Zuge der Konfusion in unserem Text (der Manager meint wohl das Zitat weiter oben), kam er dem Reddit-Nutzer entgegen.

Micro Center übernahm in der Folge nicht nur den Austausch des Kühlers umsonst, der neue Kühler verbleibt auch als kostenloses Upgrade in dem PC.

Das kommentiert ein anderes Reddit-Mitglied mit den Worten Dieser Manager liest bei Reddit mit .

Eine nicht nachgewiesene Vermutung, die durchaus der Wahrheit entsprechend könnte. Mit fast 3.000 Upvotes und über 650 Kommentaren handelt es sich zumindest um einen viel beachteten Reddit-Beitrag.

Wie schützt man sich davor?

Wenn ihr einen Rechner zur Reparatur abgebt und sich die Kosten unerwartet erhöhen, ist es immer empfehlenswert, ein PC-erfahrenes Auge einen Blick darauf werfen zu lassen.

Habt ihr selbst so ein Auge oder kennt jemanden, der Ahnung von PCs hat, nutzt ihr vermutlich keinen Reparatur-Shop. Aber falls nicht, sind Hardware-Foren wie unser eigenes auf GameStar.de oder auch Reddit und ähnliche Seiten gute Anlaufstellen, um Hilfestellung zu bekommen.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr selbst schon Erfahrung mit Reparatur-Shops für Rechner gemacht? Falls ja, sind euch ebenfalls bereits fadenscheinige Begründungen für höhere Reparaturkosten untergekommen? Falls nein, wer übernimmt in eurem Fall das Troubleshooting, wenn ein Rechner Probleme bereitet? Ihr selbst oder jemand, den ihr kennt? Schreibt es gerne in die Kommentare!