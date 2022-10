Pixel 6 vs. Pixel 7 (Pro): Wo liegen die Unterschiede und lohnt sich ein Upgrade?

Google hat sein neues Pixel-Lineup vorgestellt und darunter befinden sich natürlich auch neue Smartphones: Das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro. Während des Events kam Google überraschend oft auf die Software zu sprechen, die sich bei den neuen Geräten verbessern soll.

Kein Wunder, denn bei der Hardware wurden höchstens Details angepasst, wenn man einmal vom neuen hauseigenen Tensor G2-Chip absieht.

Was sich genau im Vergleich zu den Vorgängermodellen Pixel 6 und Pixel 6 Pro ändert und ob sich ein Upgrade lohnt, wenn ihr bereits eines dieser Smartphones euer Eigen nennt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Pixel 6 vs. Pixel 7: Neuerungen auf einen Blick

kleine Änderungen beim Design

neuer Tensor G2-Chip

25 Prozent helleres Display

etwas kleineres Display

etwas kleinerer Akku

Face Unlock

neue Farboption: Zitronengras

Pixel 6 Pro vs. Pixel 7 Pro: Neuerungen auf einen Blick

kleinere Änderungen beim Design

neuer Tensor G2-Chip

25 Prozent helleres Display

fünffacher optischer Zoom und dreißigfacher Super Res Zoom

Photo Unblur

Face Unlock

Pixel 6 vs. Pixel 7 (Pro): Unterschiede bei Display und Design

Um die beiden Pixel-Generationen von Außen zu unterscheiden, braucht es ein feines Auge. Denn abgesehen von neuen Farbtönen, die exklusiv den Pixel-7-Modellen vorbehalten sind, hat sich auf den ersten Blick nicht viel getan.

Der ikonische Kamerastreifen auf der Rückseite der Pixel-Smartphones ist geblieben, sieht nun aber etwas hochwertiger aus, da er vollständig aus Aluminium besteht.

Die Standardvariante des Pixel 7 fällt mit 6,3 Zoll etwas kleiner aus als ihr Vorgänger (6,4 Zoll). Außerdem sind die Bezel am Rand des Displays dünner geworden, wodurch das Pixel 7 insgesamt etwas kleiner daher kommt.

Einen größten Unterschied beim Pixel 7 sieht man erst, wenn man das Display einschaltet. Dabei handelt es sich um das OLED-Display, das in der Spitze nun rund 25 Prozent heller werden kann als noch beim Pixel 6.

Unter den Pixel-7-Displays soll zudem laut Google ein neuer Fingerabdrucksensor zum Einsatz kommen, der die Probleme beim Entsperren des Pixel 6 aus der Welt schafft. Auch haben Pixel-7-Besitzer erstmals die Möglichkeit, ihr Smartphone auch mit Face Unlock zu entsperren.

Smartphone Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 System Android 13 Android 13 Android 13 Android 13 Maße 163,9 x 75,9 x 8,9 mm

210 g 158,6 x 74,8 x 8,9 mm

207 g 162,9 x 76,6 x 8,9 mm

212 g 155,6 x 73,1 x 8,7 mm

195 g Display 1440 x 3120 Pixel (512 ppi)

6,7 Zoll

OLED, 120 Hz

Gorilla Glas Victus 1080 x 2400 Pixel (411 ppi)

6,4 Zoll

OLED, 90 Hz

Gorilla Glas Victus 1440 x 3120 Pixel (512 ppi)

6,7 Zoll

LTPO OLED, 120 Hz

Gorilla Glas Victus 1080 x 2400 Pixel (418 ppi)

6,3 Zoll

OLED, 90 Hz

Gorilla Glas Victus Gehäuse Aluminium / Gorilla Glas

IP68 Aluminium/ Gorilla Glas

IP68 Aluminium / Gorilla Glas

IP68 Aluminium / Gorilla Glas

IP68 Features Fingerabdrucksensor Fingerabdrucksensor Fingerabdrucksensor

Face Unlock Fingerabdrucksensor

Face Unlock Release Oktober 2021 Oktober 2021 Oktober 2022 Oktober 2022 Preis (aktuell) ab 685 Euro ab 485 Euro ab 899 Euro ab 649 Euro

Pixel 6 vs. Pixel 7 (Pro): Unterschiede bei der Hardware

Unter der Haube findet sich mit den Pixel-7-Modellen erstmals die zweite Generation von Googles hauseigenem Tensor-Chip: Der Tensor G2. Das erste Tensor-Modell war mit den Pixel-6-Geräten eingeführt worden.

Der soll noch mehr Rechenleistung bringen, die vor allem beim maschinellen Lernen der Smartphones zum Einsatz kommt. Die Kamera des Pixel 7 Pro wird davon wohl in besonderem Maße profitieren. Aber auch bei der Spracherkennung, Simultan-Übersetzungen und bei Anrufen soll die Machine-Learning-Power des Tensor G2 zum Einsatz kommen.

Einen Schritt zurück macht der Akku des Pixel 7 in der Basis-Variante - zumindest wenn man nach den reinen mAh geht. Während das Pixel 6 noch auf 4614 mAh kam, bietet der Akku des Pixel 7 nur noch 4355 mAh. Die tatsächliche Ausdauer der beiden Akkus dürfte dank effizienterem Chip in der Praxis aber ungefähr gleichwertig sein.

Smartphone Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Prozessor Google Tensor Google Tensor Google Tensor G2 Google Tensor G2 Akku 5000 mAh 4614 mAh 5000 mAh 4355 mAh Speicher 128 GB / 256 GB / 512 GB

12 GB RAM 128 GB / 256 GB

8 GB RAM 128 GB / 256 GB / 512 GB

12 GB RAM 128 GB / 256 GB

8 GB RAM Konnektivität LTE, 5G

Wi-Fi 6E (802.11a)

Bluetooth 5.3

NFC LTE, 5G

Wi-Fi 6E (802.11a)

Bluetooth 5.2

NFC LTE, 5G

Wi-Fi 6E (802.11a)

Bluetooth 5.3

NFC LTE, 5G

Wi-Fi 6E (802.11a)

Bluetooth 5.2

NFC Anschlüsse USB Typ-C 3.1

30 W Fast-Charging

Wireless Charging USB Typ-C 3.1

30 W Fast-Charging

Wireless Charging USB Typ-C 3.2

30 W Fast-Charging

Wireless Charging USB Typ-C 3.2

30 W Fast-Charging

Wireless Charging

Pixel 6 vs. Pixel 7 (Pro): Unterschiede bei der Kamera

Letztes Jahr rüstete Google vor allem bei der Hardware seiner Kameras auf. Die Hauptkamera mit 50 MP war damals ein echtes Statement. Dieses Jahr wird stattdessen vor allem an der Foto-Software gewerkelt. Die Hauptkamera wie auch die Weitwinkelkamera werden hingegen vom Vorgänger übernommen.

Die Selfie-Kamera des Pixel 7 erfährt allerdings ein Upgrade auf 10,8 MP und zieht damit mit den Pro-Modellen gleich.

Die ebenfalls neu vorgestellte Pixel Watch von Google soll das Nutzen der Kamera erleichtern, da ihr sie beispielsweise als Auslöser verwenden könnt, statt auf einen zeitgeschalteten Timer zu setzen.

23 1 Mehr zum Thema Google hat die Pixel Watch offiziell vorgestellt: Alle Infos

Trotz der überschaubaren Hardware-Anpassungen sollen Nutzer dennoch einen Unterschied zwischen Pixel 6 und Pixel 7 merken. Das liegt vor allem an Software-Neuheiten, die der Tensor G2 möglich machen soll.

Da wäre etwa Photo Unblur, das mehrere Bilder zusammenführt und so Unschärfe aus den Fotos entfernt. Außerdem soll Photo Unblur auch bereits geschossene Bilder aus der Bibliothek schärfen können. Mit Magic Eraser sollt ihr zudem unerwünschte Details aus Bildern herausradieren können.

Von Apple aufgegriffen hat Google offenbar die neuen Funktionen Cinematic Mode und Action Stabilization. Erstere verschafft euren Videos durch mehrere Fokuspunkte eine cineastischen Bokeh-Effekt, zweitere entfernt Handwackler und Ruckler beim Filmen.

Vor allem die Pro-Version des Pixel 7 will zudem bei den Zoomfunktionen weiter trumpfen. Dafür baut man den optischen Zoom von vier- auf fünffach aus. Außerdem soll ein Feature namens Super Res Zoom bis zu dreißigfachen Zoom ermöglichen, wobei Qualitätsverluste durch maschinelles Lernen herausgerechnet werden. Dann kommt auch die Zoom Stabilisation zum Einsatz, die eventuelle Mikroruckler beim Abdrücken entfernt.

Smartphone Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Kamera (Rückseite) Hauptkamera (50,3 MP)

Ultraweitwinkellamera (12 MP)

Telekamera (48 MP) Hauptkamera (50,3 MP)

Ultraweitwinkellamera (12 MP) Hauptkamera (50,3 MP)

Ultraweitwinkellamera (12 MP)

Telekamera (48 MP) Hauptkamera (50,3 MP)

Ultraweitwinkellamera (12 MP) Kamera (Vorderseite) Selfie-Kamera (11,1 MP) Selfie-Kamera (8 MP) Selfie-Kamera (10,8 MP) Selfie-Kamera (10,8 MP)

Pixel 7 (Pro): Lohnt sich ein Upgrade für Pixel-6-Nutzer?

Für Besitzer eines Pixel 6 beziehungsweise Pixel 6 Pro lautet die Antwort vermutlich eher Nein . Die Verbesserungen sind wie bei den meisten Smartphone-Herstellern heutzutage eher inkrementell. Zwar ist der tatsächliche Nutzwert immer auch vom Individuum abhängig, doch sinnvoll erscheint uns ein Aufrüsten nur dann, wenn ihr von einem der neuen Features wie Face Unlock oder Super Res Zoom begeistert seid.

Anders sieht es aus, wenn ihr von einem Pixel 6 auf ein Pixel 7 Pro upgraden wollt. Dann kommt ihr in den Genuss von 120 Hz, einer Telekamera und den vielen Pro-exklusiven Software-Optimierungen. Prüft davor aber am besten trotzdem erst, ob es nicht auch ein Wechsel auf ein günstigeres Pixel 6 Pro tun würde.

Für Nutzer älterer Pixel-Smartphones könnte die neue Generation hingegen deutlich interessanter werden, da sich dann neben all die Software-Optimierungen auch die mit dem Pixel 6 eingeführte Hardware wie Tensor-Chip und 50-MP-Kamera gesellen.

So oder so solltet ihr vor dem Kauf abwarten, bis es unabhängige Tests zu den Google-Smartphones gibt. Informiert euch vollumfänglich, bevor ihr eine ganze Stange Geld in die Hand nehmt, um euch eines der neuen Pixel-Smartphones zuzulegen.

Ihr überlegt schon seit einer Weile, Android vielleicht hinter euch zu lassen und zu iOS zu wechseln? In unserer Artikel verraten wir euch, für wen sich der Umstieg zum neuen iPhone 14 lohnt.

Werdet ihr auf die neu vorgestellten Pixel-7-Smartphones von Google wechseln? Wenn ja, was hat euch dazu bewogen? Und wenn nicht, welche Features fehlen euch derzeit noch bei den Google-Handys? Wir freuen uns auf eure Kommentare!