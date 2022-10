Pixel 7 (Pro): Offizielle Vorstellung - Google baut seine Stärken weiter aus

Gerade eben hat Google sein neues Smartphone-Lineup vorgestellt, zusammen mit einigen weiteren Pixel-Produkten.

Zumindest bei den Handys erfindet Google dabei das Rad auf keinen Fall neu. Die Neuerungen von Pixel 7 und Pixel 7 Pro sind nicht bahnbrechend. Aber der Hersteller weiß, wo die Stärken seiner Smartphones liegen und entwickeln dort konsequent weiter.

Wir haben für euch zusammengefasst, was der Hersteller da genau vorgestellt hat. Wer mag, kann alle wichtigen Infos auch noch einmal in unserem mittlerweile abgeschlossenen Live-Ticker zum Pixel-Event nachlesen.

Preis und Release: Keine teureren Preise für Europa

Das Wann und das Wie viel : Die neuen Pixel-Smartphones von Google sollt ihr bereits ab kommender Woche kaufen können. Wer mag, kann auch jetzt schon vorbestellen.

Als Farbvarianten stehen für beide Smartphones Obsidian und Schnee zur Verfügung. Zitronengras bleibt dem Pixel 7, Haselnuss dem Pixel 7 Pro vorbehalten.

Bei den Preisen zeigt sich Google betont kundenfreundlich. Nicht nur stellt man die vergleichsweise niedrigen Flaggschiff-Preise gegenüber der Konkurrenz während des Events in den Vordergrund. Auch müssen europäische Kunden keinen zusätzlichen Preisanstieg befürchten. Dollar- und Europreise sind identisch.

Während die Standard-Variante des Pixel 7 für 649 Euro erscheint, müsst ihr für das Pixel 7 Pro mit 899 Euro oder mehr rechnen.

Mehr Power unter der Haube: Der Google Tensor G2

Als erstes kommt Google bei seinem Pixel-Event auf den neuen Chip der Smartphones zu sprechen. Der Tensor G2 stammt aus dem eigenen Haus und soll für noch mehr Rechenleistung sorgen. Vor allem beim maschinellen Lernen will man einen Sprung nach vorne machen.

Das kommt dann in verschiedenen Bereichen der Pixel-Phones zum Einsatz. Zum Beispiel bei Anrufen, wo unerwünschte Werbe-Calls einfach vom Gerät selbst angenommen und so von euch ferngehalten werden.

Smartphone Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Display 6,3 Zoll, AMOLED, 90 Hz, HDR10+, 1080 x 2400 Pixel, bis zu 1400 Nits, Gorilla Glas Victus 6,7 Zoll, LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1440 x 3120 Pixel, bis zu 1500 Nits, Gorilla Glas Victus Plattform Android 13, Google Tensor G2 Android 13, Google Tensor G2 Speicher 128 GB / 256 GB, 8 GB RAM 128 GB / 256 GB / 512 GB, 12 GB RAM Sound Stereo-Lautsprecher, kein Klinkenanschluss Stereo-Lautsprecher, kein Klinkenanschluss Konnektivität Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, GPS, USB Typ-C 3.2 Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Typ-C 3.2 Features Fingerabdrucksensor Fingerabdrucksensor Laden 30 W Fast Charging, 20 W Fast Wireless Charging 30 W Fast Charging, 23 W Fast Wireless Charging Formfaktor 155,6 x 73,2 x 8,7 mm / 197 g 162,9 x 76,6 x 8,9 mm / 212 g

Oder bei der Spracherkennung, dank derer ihr beim Diktieren von Mails jetzt auch exotischere Emojis ohne Probleme vom Smartphone einfügen lassen könnt.

Am wichtigsten dürfte das maschinelle Lernen aber vor allem dort sein, wo die Pixel-Geräte ihre große Stärke ausspielen: Bei der Kamera.

Pixel-Kameras sollen noch besser werden

Sowohl bei der Hardware als auch bei der Software hat sich beim Pixel-Phone etwas getan. Die Kameraaustattung der beiden Handys liest sich wie folgt:

Smartphone Pixel 7 Pixel 7 Pro Rückseite 50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweitkamera 50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweitkamera

48 MP Telefotokamera Vorderseite 10,8 MP Kamera 10,8 MP Kamera

Vor allem die Tele-Kamera des Pro-Modells sticht heraus. Denn während bereits der Vorgänger mit bis zu vierfach optischem Zoom glänzen konnte, baut Google diesen mit dem Pixel 7 Pro auf 5x aus.

Auch bei der Software blieb der Hersteller wie erwähnt nicht müßig und bringt das maschinelle Lernen des Tensor G2 zum Einsatz. Hier stellte man gleich eine Reihe von Computational-Photography-Technologien vor.

Da wäre etwa der Photo Unblur, mit dem ihr neu geschossene, aber auch alte Fotos schärft. Real Tone, um dunklere Hauttöne realitätsgetreuer darstellen zu können und Face Unblur, um Bewegungsunschärfe bei Portraits etwa mit Kindern zu vermeiden. 10-Bit-HDR soll euch zudem tiefere Schwarztöne und hellere Farben erlauben.

Mit dem Cinematic Mode will man Apple Konkurrenz machen. Denn auch Googles neue Technologie soll in Videos mehrere Fokuspunkte setzen und so eure Aufnahmen noch cineastischer aussehen lassen. Ebenfalls vom Unternehmen aus Cupertino und dessen Action Mode inspiriert ist offenbar die Active Stabilization. Die soll auch in actiongeladenen Aufnahmen für ein ruhiges Bild sorgen, selbst wenn eure Hand beim Drehen ordentlich wackelt.

Besonderes Augenmerk hat Google auf den Zoom gelegt. Nicht nur vergrößert man dort den Vorsprung beim optischen Zoom. Auch hier kommt der neue Chip zum Tragen. Ab fünfzehnfacher Vergrößerung entfernt etwa die Zoom Stabilization Wackler im Bild. Und nah herangeholte Szenen werden per Upscaling geschärft - bei bis zu dreißigfacher Vergrößerung.

Was tut sich sonst noch beim Pixel 7 (Pro)

Natürlich hat Google nicht nur am Chip und der Kamera gewerkelt. Weitere Features, die der Hersteller bei den Pixel-Smartphones herausstellt, lauten:

bis zu 25 Prozent mehr Display-Helligkeit

mehr Sicherheit durch den Titan M2 Security-Chip

längere Batterielaufzeit

mehr Nachhaltigkeit bei den verwendeten Materialien

kleinere Bezel

Face Unlock

bis zu 120 Hz Bildwiederholrate (nur Pro)

Neben den neuen Pixel-Smartphones hat Google auch ein Tablet mit Docking-Station und seine erste Smart-Watch, die Pixel Watch vorgestellt.

Was haltet ihr von den beiden neuen Pixel-Geräten. Überzeugen euch die Neuerungen oder hättet ihr euch radikalere Änderungen gewünscht? Und kann Google euch mit seiner Preispolitik überzeugen? Schreibt es uns in die Kommentare!