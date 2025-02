Pixel 9a: Neuer Leak verrät alle wichtigen Specs und den Preis zu Googles neuem Handy

Auf das Pixel 9 folgt das Pixel 9a: Ein neuer Leak will alle wichtigen Details wissen.

Das Google Pixel 9a steht langsam aber sicher vor der Tür. Aktuellen Gerüchten zufolge soll das Einsteiger-Handy schon im nächsten Monat seinen Release feiern – bisher war immer der Mai als Veröffentlichungszeitraum der A-Serie festgelegt.

Der für gewöhnlich gut informierte Roland Quandt (via WinFuture) will nun sämtliche wichtigen Details zum Pixel 9a wissen. Auch zur unverbindlichen Preisempfehlung in Deutschland nennt der Insider konkrete Zahlen:

Demzufolge soll das Basismodell mit 128 GByte Speicher für einen Preis von 499 Euro starten. Für die doppelte Speichermenge werden indes 599 Euro fällig.

starten. Für die doppelte Speichermenge werden indes fällig. Damit würde das Pixel 9a im Vergleich zum Vorgänger etwas günstiger ausfallen: Das Pixel 8a kam seinerzeit für 549 Euro auf den Markt. Die Version mit 256 GByte wurde indes für 609 Euro veröffentlicht.

Sponsored 0:43 Google Pixel 9 Pro mit Gemini AI: Das iPhone unter den Smartphones

Autoplay

Beim Bildschirm gibt es dem Leak zufolge wenig Überraschungen. So setzt das Pixel 9a auf ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.424 x 1.080 Pixel; die Bildwiederholrate soll bis zu 120 Hertz betragen.

Bei der Helligkeit nennt Quandt Werte von bis zu 1.800 cd/m²; im Freien soll das Display bis zu 2.700 cd/m² liefern können. Explizit erwähnt der Leak die Unterstützung von HDR10+. Das Glas selbst wird durch Corning Gorilla Glass 3 geschützt.

Im Inneren des Google-Smartphones steckt der hauseigene Tensor G4, der ebenso wie der Sicherheitschip Titan M2 bereits in den regulären Pixel-9-Modellen zum Einsatz kommt. Beim Arbeitsspeicher verbaut der Hersteller sowohl bei der 128- als auch der 256-GByte Variante acht GByte RAM.

Das Kamerasystem auf der Rückseite besteht Quandt zufolge aus zwei Linsen. Auffällig ist hierbei der Verzicht auf einen Kamerabuckel, wenn es nach den ebenfalls geleakten Bildern geht. Stattdessen scheint die Insel eben in der Rückseite eingelassen zu sein.

Als Hauptkamera kommt eine 48 Megapixel fassende Linse im 1/2-Zoll-Format zum Einsatz. Der Sensor verfügt über ein 82 Grad breites Sichtfeld und verfügt über eine Pixelkantenlänge von 0,85 Mikrometern. Diese Linse ist auch die Einzige, die einen optischen Bildstabilisator (»OiS«) ihr Eigen nennen kann.

kommt eine 48 Megapixel fassende Linse im 1/2-Zoll-Format zum Einsatz. Der Sensor verfügt über ein 82 Grad breites Sichtfeld und verfügt über eine Pixelkantenlänge von 0,85 Mikrometern. Diese Linse ist auch die Einzige, die einen optischen Bildstabilisator (»OiS«) ihr Eigen nennen kann. Bei der zweiten Linse handelt es sich hingegen um einen auf Ultraweitwinkel ausgelegten Sensor, da hier ein 120 Grad breites Sichtfeld vorliegt. Als Auflösung nennt der Leak 13 Megapixel, die sich auch in der Selfiekamera befinden. Hier liegt das Sichtfeld allerdings bei einer Breite von 96 Grad.

Vier Farben - und eine neue Kamerainsel: So soll das Pixel 9a aussehen. (Bildquelle: Winfuture)

Laut Quandt kann das Kamerasystem des Pixel 9a Videos in Full-HD-Auflösung mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Wie schon in der Vorgängergeneration sollen auch beim neuen Handy zahlreiche Softwarelösungen zum Einsatz kommen, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz die geschossenen Bilder verbessern sollen.

Die Akkukapazität des Pixel 9a soll bei 5.100 mAh liegen. Das kabellose Laden der Vorgängerhandys wird beibehalten, über die maximal möglichen Leistungen schweigt der Leak allerdings.

Bei den unterstützten Verbindungen nennt der Leak indes 5G im Sub-6-GHz-Netz, Wi-Fi 6E, NFC sowie einen nicht näher definierten Bluetooth-Standard. Angesichts eines vorhergehenden Leaks soll es sich um Bluetooth 5.4 handeln.

Pixel 9a vs. Pixel 9 vs. Pixel 8a im Vergleich

Pixel 8a Pixel 9a Pixel 9 Display 6,1 Zoll OLED

2.400 x 1.080 Pixel

60 bis 120 Hertz 6,3 Zoll OLED

2.424 x 1.080 Pixel

60 bis 120 Hertz 6,3 Zoll OLED

2.424 x 1.080 Pixel

60 bis 120 Hertz Prozessor Google Tensor G3 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Speicher 8 GByte RAM

128 / 256 GByte Kapazität 8 GByte RAM

128 / 256 GByte Kapazität 12 GByte RAM

128 / 256 GByte Kapazität Hauptkamera Hauptkamera: 64 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP Hauptkamera: 48 MP

Ultraweitwinkel: 13 MP Hauptkamera: 50 MP

Ultraweitwinkel: 48 MP Frontkamera 13 Megapixel 13 Megapixel 10,5 Megapixel Akkukapazität 4.492 mAh 5.100 mAh 4.700 mAh Konnektivität Bluetooth 5.3

WiFi 6E Bluetooth 5.4

WiFi 6E Bluetooth 5.4

WiFi 6E

Materialseitig setzt Google beim Pixel 9a auf eine Kombination aus Glas und Metall; der Rahmen besteht aus Aluminium. Bei den Farben habt ihr die Wahl zwischen »Obsidian« (Schwarz), »Porcelain« (Weiß/Beige), »Peony« (Pink) und »Iris« (Violett). Ab Werk läuft das Pixel 9a mit Android 15, wie gewohnt dürfte Google den Pixel-Handys das Update auf Android 16 als Erstes zuweisen.