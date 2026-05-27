Die Polizei in China setzt bereits auf ein Gadget, um Stimmen, Gesichter und Kennzeichen zu erfassen: Smarte Brillen

Eine KI-Brille der Tianjiner Polizei liefert Echtzeiterkennung von Kennzeichen, Objekten und Identitäten.

Polizisten im chinesischen Tianjin patrouillieren seit Neuestem mit einer speziell entwickelten KI-Brille, die in Echtzeit Kennzeichen, Texte, Objekte und offenbar auch Identitäten erkennt.

Das berichtet das US-Portal Android Police unter Berufung auf das staatlich gelenkte China Daily. Die smarte Brille wurde demnach vollständig in China entwickelt.

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KI-Brille im Streifendienst

Laut Zhao Baoxin, der als Polizist für Straßenüberwachung zuständig ist, mache die Brille »Streifen und Kontrollen deutlich effizienter.« Ein konkretes Beispiel: Die Brille identifizierte einen älteren Herren, der kaum kommunizieren konnte – innerhalb von 20 Minuten war seine Familie informiert.

China Daily erwähnt den Begriff »Gesichtserkennung« zwar nicht explizit; das beschriebene Beispiel legt laut Android Police aber eine Identifikation über visuelle Merkmale nahe.

Eingesetzt wird das Gerät für Streifengänge, Verkehrssteuerung und die Suche nach vermissten Personen – Szenarien, die laut dem Bericht anlässlich der World Intelligence Expo 2026 in Tianjin präsentiert wurden.

95 Prozent genau, Millisekunden schnell

Sun Yinghua von der Tianjiner Polizeitechnikabteilung nennt gegenüber China Daily eine Erkennungsgenauigkeit von über 95 Prozent sowie Antwortzeiten im Millisekundenbereich.

Die Brille nutzt demnach OCR – also optische Zeichenerkennung – sowie KI-Modelle für Objekte, Schilder und Kennzeichen, verbunden mit einer Hintergrunddatenbank für Echtzeit-Abgleiche.

Im Schulbereich vorangemeldete Fahrzeuge erkennt das System laut Bericht automatisch; Eltern müssen ihr Kennzeichen zuvor in einer App registrieren.

Die Brille selbst wiegt gerade einmal 40 Gramm. Die Akkulaufzeit beträgt im Dauertrieb etwa 1,5 bis 2 Stunden, was einer regulären Streifenschicht entsprechen soll. Sensoren im Bügel aktivieren das Gerät beim Aufsetzen automatisch und schalten es beim Abnehmen in den Standby-Modus.

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Mehr Vernetzung geplant

Yan Jinghao, Leiter der Tianjiner Polizeitechnikabteilung, formuliert die Richtung direkt: Roboterhunde, KI-vernetzte Polizeifahrzeuge, humanoide Roboter und Drohnen sollen künftig mit der Brille koordiniert werden, »um das Intelligenzniveau der Polizeiarbeit zu erhöhen«. Einen Zeitplan für diese Ideen geht aus dem Bericht indes nicht hervor.