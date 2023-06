Pixel Drop: Googles Handys bekommen eine ganze Handvoll neuer Funktionen

Die Pixel-Familie bekommt ein neues Update - natürlich spielt auch KI eine Rolle.

Das Pixel-Drop-Update ist da: Mit einer der wohl größten Aktualisierungen des Jahres bringt Google für seine Smartphone-Reihe ein Sammelsurium an neuen Features.

Dabei werden auch die vergleichsweise älteren Handymodelle bedacht. Ein Teil der frischen Funktionen ist auch mit dem Pixel 4a (und jünger) kompatibel. Die stärksten Neuerungen bleiben allerdings der sechsten und siebten Generation vorbehalten.

Passend zum Release des neuen Pixel Drops stimmt Google auch mit einem Teaser-Video für die Funktionen ein:

Der Google Assistant passt ab jetzt auf euch auf

Für alle Modelle ab dem Pixel 4a gibt es mit dem Drop-Update den sogenannten Sicherheitscheck. Mit diesem lässt sich per Sprachbefehl eine Überprüfung planen. Dieses soll für Gewissheit darüber sorgen, wie Google schreibt.

So lässt sich das Pixel-Smartphone anweisen, in einer bestimmten Zeitspanne eine Überprüfung zu starten: Reagiert der Benutzer nicht, werden automatisch die hinterlegten Notfallkontakte benachrichtigt sowie der Live-Standort geteilt.

Ebenfalls für die älteren Modelle mit dabei ist das neue Steuerfeld für das Google-Home-System, mit der die Bedienung des Smart Homes einfacher und direkt vom Sperrbildschirm möglich wird.

Ein Drop-Feature ist exklusiv dem Pixel 7 Pro vorbehalten

Die folgenden Features hingegen setzen ein Pixel 6 oder neuer voraus. Dazu zählt (endlich) die Möglichkeit, Selfies per Selbstauslöser aufzunehmen, wenn die Hand gehoben wird.

Auch Künstliche Intelligenz darf gemäß dem Trend der vergangenen Monate nicht in einem solchen Update fehlen. Hierzu zählen die neuen 3D-Hintergrundbilder, die mithilfe von KI aus regulären 2D-Bildern erstellt werden.

Ebenso soll Googles KI beim adaptiven Laden helfen, um die Lebensdauer der verbauten Batterie zu verlängern.

Ein Feature bleibt jedoch ausschließlich dem aktuellen Flaggschiff Pixel 7 Pro vorbehalten. Dabei handelt es sich um den Makro-Modus, der nun auch während der Video-Aufnahme aktiviert und genutzt werden kann.

Wie gewohnt wird das Pixel Drop Update schrittweise an alle kompatiblen Geräte verteilt.

Neuer Aufpasser, mehr KI, bessere Kamerafunktionen - welches der neuen Pixel-Features gefällt euch am besten? Welche Funktionen vermisst ihr noch in eurem Google-Smartphone? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!