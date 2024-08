Pixel Watch 3: Die neue Smartwatch von Google im Überblick

Was kann die neue Google Pixel 3 Watch?

Das Made by Google-Event hat nicht nur eine neue Smartphone-Reihe hervorgebracht: Auch die Pixel Watch erhält mit der dritten Generation ein Upgrade.

Im Gegensatz zu den Vorgängern wird die Pixel Watch 3 erstmals in zwei verschiedenen Größen angeboten. Was sich noch alles ändert, zeigen wir in der folgenden Übersicht.

Wie eingangs erwähnt wird die Pixel Watch 3 künftig in zwei Größen angeboten. Dabei handelt es sich um gängige 41-mm- und 45-mm-Varianten.

In beiden Fällen setzt Google auf ein AMOLED-LTPO-Display 320 ppi; die Spitzenhelligkeit wird auf 2.000 cd/m² beziffert. Das aus speziellem 3D Corning Gorilla Glass 5 gefertigte Display soll bruchsicher sein, zudem verfügt die Pixel Watch 3 über IP68-Zertifizierung.

Ohne Armband kommt die Uhr auf ein Gewicht von 31 Gramm. Das Gehäuse ist indes zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium gefertigt.

Erstmals gibt es zwei verschiedene Größen zu einer Google-Smartwatch.

Im Inneren der Pixel Watch 3 arbeitet der Qualcomm SW5100 als Nachfolger des vorigen Snapdragon-Chips. Unterstützt wird dieser von einem Cortex M33-Coprozessor sowie zwei GByte Arbeitsspeicher.

Als interne Kapazität sind weiterhin 32 GByte gegeben. Die Software wird auf WearOS 5.0 aktualisiert, wie immer sind drei Jahre Updates an Bord.

Die Akkukapazität der Pixel Watch 3 beläuft sich auf 307 mAh (41 mm) und 420 mAh (45 mm). Herstellerangaben zufolge reicht das für 24 Stunden Laufzeit bei aktiviertem Always-on-Display; im Energiesparmodus verlängert sich dieser Wert um die Hälfte.

Die Ladegeschwindigkeit beziffert Google je nach Modell wie folgt:

In etwa 24–28 Minuten bei 50 Prozent

bei 50 Prozent In etwa 35–50 Minuten bei 80 Prozent

bei 80 Prozent In etwa 60–80 Minuten bei 100 Prozent

Die jeweils kleinere Zeitangabe bezieht sich hier auf die 41-mm-Version der Pixel Watch 3.

11:59 Schlaftracker versus Schlaflabor - Wie genau sind Apple Watch und Co.?

Pixel Watch 3: Softwarefeatures und Sensoren

Im Hinblick auf die Sensoren ändert sich im Vergleich zu den Vorgängern nicht viel. Weiterhin liegen GPS, Kompass, und Höhenmesser vor; bei den Gesundheitssensoren sind der Sensor für Blutsauerstoffsättigung sowie der cEDA-Sensor von Fitbit an Bord.

Dafür verspricht Google mit der Pixel Watch eine laufend besser werdende Smartwatch. Messwerte wie Tagesform oder Cardio-Belastung sollen bei der Entwicklung eurer Workout-Abläufe unterstützen.

Auch Fitbit Premium – das bei Kauf der Smartwatch immerhin ein halbes Jahr kostenlos ist – spielt hierfür eine Rolle. Die Gemini-KI soll unter anderem mit personalisierten Laufempfehlungen zur Seite stehen.

Die neuen Fitnessfunktionen richten sich insbesondere an Laufbegeisterte.

Pixel Watch 3: Preis

Die Preise der Pixel Watch 3 stehen ebenfalls fest. Die unverbindlichen Preisempfehlungen richten sich gewohnterweise nach LTE- und Bluetooth-Version.