Die PlayStation 5 wird ebenso wie die Xbox Series X rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal 2020 erwartet. Zur kommenden Microsoft-Konsole gibt es bereits erste grobe Eckdaten, zu Sonys Next-Gen-Konsole ist weniger bekannt. Beide sollen jedoch mit AMD-Chips bestückt werden und Hardware-beschleunigtes Raytracing bieten.

Im Netz sind nun aber Hinweise aufgetaucht, die die Echtzeit-Strahlenberechnung für die PlayStation 5 via AMD-Chip in Frage stellen. Demnach könnte Sony für die PS5 sogar gezwungen sein, auf die Raytracing-Hardware anderer Anbieter zurückzugreifen (via Wccftech).

Doch der Reihe nach: Im August 2019 teilte der bekannte Hardware-Leaker @KOMACHI_ENSAKA via Twitter die möglichen Leistungsmerkmale sowie die Typenbezeichnung der Grafikeinheit der PS5 mit.

Neben dem Grafikchip mit dem Codenamen »Oberon« wird auch »Ariel« mit Sonys Next-Gen-Konsole in Verbindung gebracht, für die Xbox Series X hingegen stehen »Sparkman« und »Arden« im Raum.

Letztere sollen dabei auf AMDs 2020 erwarteter RDNA-2.0-Architektur basieren und mit dedizierten Recheneinheiten für Echtzeit-Raytracing ausgestattet sein. Oberon und Ariel sollen jedoch auf dem aktuellen Navi-10-Chip (RDNA 1.0) beruhen, womit hardwareseitiges Raytracing und Variable Rate Shading (VRS) ausgeschlossen wären.

I can confirm @KOMACHI_ENSAKA's findings there.



As far as that source goes, both Sparkman & Arden have RT & VRS mentioned, Oberon & Ariel don't