Playstation Portal: Ein zum Release vermisstes Feature wird nachgereicht - mit einem Haken

Die PlayStation Portal erhält eine neue Betaversion, mit der auch über die Cloud Spiele gestreamt werden können. (Bildquelle: Sony)

Vor rund einem Jahr brachte Sony mit der PlayStation Portal ein neues »Handheld« auf den Markt. Dabei handelte es sich allerdings nicht um einen Nachfolger der PS Vita, sondern um ein Streaming-Gerät.

Entsprechend hatte die PlayStation Portal nur einen Nutzen, wenn ihr bereits eine PS5 euer Eigen nennen konntet. Einer der größten Haken, der sowohl in unserem Kurztest zur PS Portal als auch in einigen Kommentaren moniert wurde: Der Handheld konnte lediglich auf eurer PlayStation 5 installierte Spiele wiedergeben.

Zugriff auf die große Cloud-Streaming-Bibliothek, die Abonnenten von PS Plus Premium zur Verfügung steht? Pustekuchen.

Wie Sony nun in einem Blogeintrag erklärt, ändert sich das aber ab heute: Cloud-Streaming wird ab sofort in einem Beta-Update zur Verfügung gestellt.

Insgesamt sollen mehr als 120 Spiele zu den freigeschalteten Titeln gehören. Darunter befinden sich auch einige Sony-exklusive Spiele wie Ghost of Tsushima oder Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Als Streamingqualität soll maximal Full-HD-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde bereitgestellt werden. Für das »optimale Erlebnis« nennt Sony eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 13 Mbps.

Zusätzlich dazu sollen die per Cloud-Streaming wiedergegebenen Spiele auch über die wichtigsten Funktionen des DualSense-Controllers verfügen. Explizit genannt werden etwa haptisches Feedback und adaptive Trigger. Auch die Idee hinter einem cloudbasierten Dienst wird zu Ende gedacht, sodass eure Spielstände über PlayStation Plus synchronisiert werden können.

Neben den Abogebühren gibt es einen weiteren Haken

Allerdings gibt es in der Betaversion – und wohl auch dauerhaft – eine Einschränkung im neuen Cloud-Streaming für PlayStation Portal. So werden Spiele für die PlayStation 4 und 3 nicht unterstützt. Die Formulierung im Blogbeitrag lässt indes den Schluss zu, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird.

Zudem fehlen einzelne Systemfunktionen wie der Party-Sprachchat, 3D-Audio oder die »Create« genannte Funktion zum Erstellen von Screenshots und Videoaufnahmen. Wann diese nachgereicht werden, ist nicht bekannt.

Da das neue Feature Teil des »Premium«-Tarifs von PlayStation Plus ist, müsst ihr zudem über ein aktives Abonnement verfügen. Derzeit bietet Sony folgende Tarifstrukturen an:

PS Plus Premium für 1 Monat: 16,99 Euro

PS Plus Premium für 3 Monate: 49,99 Euro

PS Plus Premium für 12 Monate: 151,99 Euro

PlayStation Portal: So greift ihr auf die Cloud-Streaming-Beta zu

Falls euch der angesprochene Haken der fehlenden PS4-Spiele ebenso wenig stört wie die Tatsache, dass Cloud-Streaming nur PS-Plus-Abonnenten zur Verfügung steht, könnt ihr im Laufe des Tages auf das neue Feature zugreifen.

Hierfür wird das aktuelle Softwareupdate benötigt, das sukzessive in Europa freigeschaltet wird. Im Anschluss müsst ihr auf eurer PlayStation Portal folgende Schritte durchführen:

Öffnet das »Schnellmenü« und die darin enthaltenen »Einstellungen« der PS Portal.

Wählt die Schaltfläche »Cloud Streaming (Beta)«.

Aktiviert den zugehörigen Button.

So sieht die eingeschaltete Option für den Zugriff auf die Cloud-Streaming-Beta aus. (Bildquelle: Sony)

Nach dieser Einstellung soll laut Sony im Hauptmenü eurer PlayStation Portal ein neuer Menüpunkt auftauchen, der euch den Zugriff auf das Cloud-Streaming ermöglicht. Diese Betaoption lässt sich jederzeit wieder deaktivieren, um auf den gewohnten Startbildschirm zurückzukehren.

Aber reicht das neue Cloud-Streaming-Feature auch, um die PlayStation Portal doch noch zu einer attraktiven Option für euch zu machen – oder war das Handheld von Anfang an nichts für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!