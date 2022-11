Fortnite, Halo, Overwatch: Dieses Berliner Studio war überall mit dabei

In Berlin sitzt ein Studio, das bereits an Fortnite mitgearbeitet hat, an Overwatch sowie Overwatch 2, an Valorant, Wolfenstein 2, Halo 4 und Halo 5, Crash Bandicoot 4 sowie zahlreichen anderen Spielen. Denn die Airborn Studios haben sich spezialisiert auf alles, was mit Grafik zu tun hat - von Konzepten über den Bau von Kostümen, Charakteren und Levels bis zum kompletten visuellen Design: Der märchenhaft schöne Look von Ori and the Blind Forest etwa stammt von Airborn!

2022 haben sie außerdem ein schickes Showcase-Video in der Unreal Engine 5 veröffentlicht, das auf einem fast vergessenen Projekt basiert, nach dem das Studio benannt wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie laufen solche Auftragsarbeiten ab, was war das Verrückteste, das die Airborn Studios jemals basteln mussten, und wie sieht überhaupt die Zukunft der Spielegrafik aus? Das bespricht Micha im Podcast mit zwei Gästen:

Steffen Unger hat die Airborn Studios mitgegründet und selbst an zahlreichen Projekten von Halo 4 bis Overwatch mitgearbeitet.

hat die Airborn Studios mitgegründet und selbst an zahlreichen Projekten von Halo 4 bis Overwatch mitgearbeitet. Johannes Figlhuber hat Ori and the Blind Forest als Lead Artist geprägt und betreut bei Airborn die meisten Projekte, bei denen es darum geht, Konzepte und den Look von Spielen zu entwerfen.

So erzählen Steffen und Johannes unter anderem von Grafikdetails, die Spielerinnen und Spieler vielleicht gar nicht bemerken, die jedoch eine Menge Arbeit erfordern - sowie technischen Sachverstand, schließlich bringt der schönste Charakter nichts, wenn die Engine ihn nicht darstellen kann. Und wie designt man denn überhaupt einen Level, wenn man vom Studio nur eine Ansammlung grauer Boxen bekommt?

Fertiges Spiel Früher Prototyp

Zudem berichten die beiden, wieso sie (noch) keine Angst davor haben, dass ihnen Künstliche Intelligenz dem Job wegnimmt, und was uns dank Unreal Engine 5 & Co. in der nächsten Generation der Spielegrafik erwartet.

Hättet ihr etwa gedacht, dass es bereits ganze Grafikteams gibt, die sich alleine auf Frisuren in Spielen spezialisieren?

Podcast jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.