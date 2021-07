Die Aufbaustrategie ist ein unglaublich wandelbares Genre, hier existieren beschaulicher Städtebau, effiziente Wirtschaftssimulation und knallharter Überlebenskampf gleichberechtigt nebenbeinander. Doch was hält die Zukunft bereit? Auf welche Spiele dürfen sich Aufbau-Fans 2021 und 2022 freuen? Und wieso gibt's immer noch keine Neuigkeiten zum Reboot von Die Siedler?

Im GameStar-Podcast sprechen wir über die Faszination von Aufbauspielen und wieso es aktuell mehr denn je gibt, aber gleichzeitig kein Spiel an Anno 1800 und seinen DLCs vorbeikommt. Die Redakteure Géraldine Hohmann, Fabiano Uslenghi und Peter Bathge erklären euch, was für sie den Reiz des Städtebaus ausmacht, wie sie am liebsten Aufbauspiele erleben und welche Titel für sie den größten Einfluss aufs Genre hatten.

Géraldine berichtet etwa von ihrer To-Do-Liste, die sie beim Anno-Spielen immer neben der Tastatur liegen hat. Fabiano erzählt, welches Aufbauspiel sich die meisten Entwickler bis heute zum Vorbild nehmen. Und Peter erklärt, warum die etlichen Aufbauspiel-Ankündigungen von Publisher Playway mit Vorsicht zu genießen sind.

Weitere spannende Einsichten zum Thema findet ihr in Fabianos Kolumne, für die er den Zustand des Genres in Textform analyisiert hat:

