Ein neues Anno: Warum gerade eine Ankündigung des Nachfolgers zu Anno 1800 im Raum steht

Dass Ubisoft Mainz an einem neuen Anno werkelt, ist schon länger ein offenes Geheimnis (rechts). Doch gibt's auf der Ubisoft Forward jetzt die Enthüllung, vielleicht ja wieder im Mittelalter-Szenario (links)?

Anno 1800 erschien vor fünf Jahren - eine so große Pause zwischen zwei Teilen der Aufbau-Serie gab es zuvor noch nie. Zeit für einen Nachfolger also? Wenn es nach User-Stimmen auf Social Media geht, steht eine Ankündigung von Anno xxxx unmittelbar bevor. Und dafür gibt es handfeste Gründe.

Woher kommt die Aufregung um ein neues Anno?

Am 5. Juni 2024 um 18:00 veröffentlichte der Account von Anno 1800 (@Anno_DE) auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) eine kurze Botschaft, in der auf die bevorstehende Pressekonferenz Ubisoft Forward am 10. Juni hingewiesen wurde. Auf der stellt Publisher Ubisoft für gewöhnlich neue Spiele vor.

Manch ein Beobachter schloss daraus sofort: »Aha, in Los Angeles wird bestimmt ein neues Anno angekündigt! Denn warum sonst sollte der Account diese Information teilen?«

Die Theorie erhalt dadurch Gewicht, dass die X-Accounts von anderen Ubisoft-Spielen wie Rainbow Six: Siege oder Far Cry keine ähnliche Nachricht veröffentlicht haben. Mutmaßlich eben, weil ihre Spiele keinen Auftritt auf der Show haben.

Auch den Fans auf Reddit entging der angebliche Hinweis auf ein wie auch immer geartetes Anno-Strategiespiel nicht und sofort begannen die Spekulationen: Wird's ein Anno 900 im Mittelalter? Ein Piratensetting? Ein neues Zukunfts-Anno? Oder geht Anno gar erstmals in Steinzeit oder Antike zurück?

Für Szenario und Name gibt es bekanntermaßen nur eine Regel: Die Quersumme der Jahreszahl nach dem Serientitel muss 9 ergeben.

Was noch für ein neues Anno spricht

Bereits auf der gamescom 2023 kamen Gerüchte auf, dass sich bei Ubisoft Mainz ein neues Anno in Arbeit befindet. Dort überreichte nämlich Wirtschaftsminister Robert Habeck öffentlichkeitswirksam einen symbolischen Scheck über knapp 5,7 Millionen Euro an Benedikt Grindel von Ubisoft Blue Byte (via Gameswirtschaft).

Die Evolution von Anno - Alle Teile von Anno 1602 (1998) bis Anno 1800 (2019) im Historien-Video

Der einst untrennbar mit Die Siedler verbundene Name Blue Byte steht inzwischen für ein Netzwerk aus drei kooperierenden Studios in Berlin, Düsseldorf und Mainz, die bereits für Anno 1800 zusammengearbeitet haben. Der Millionenscheck repräsentierte die Fördersumme für ein neues Spiel namens »Project Placeholder«, als ausführendes Studio war Ubisoft Mainz gelistet.

Zwar gibt es bis heute keine offizielle Bestätigung seitens Ubisoft, aber es scheint naheliegend, dass die Förderung für das nächste Anno-Spiel bestimmt ist. Und genau das könnte jetzt auf der Ubisoft Forward angekündigt werden - lassen wir uns überraschen.