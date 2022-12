Die (für uns) besten Star-Trek-Spiele aller Zeiten

Link zum Podcast-Inhalt

Die Oberste Direktive des Lizenzspiels lautet: Wir wollen Liebe spüren. Die Liebe zur Vorlage, die Liebe zu Details, Geschichten, Charakteren. Natürlich auch und erst recht, wenn es um Star Trek geht.

Also küren Micha und Peter in diesem Podcast die besten Star-Trek-Spiele aller Zeiten - vollkommen subjektiv natürlich, aber zugleich mit einer Logik, die jeden Vulkanier vor Neid erblassen ließe. Wenn Vulkanier Neid empfinden würden, versteht sich.

Fünf persönliche Favoriten hat jeder von uns in den Podcast mitgebracht, und in einem Fall überschneiden sich unsere Vorlieben tatsächlich, nämlich beim Echtzeit-Strategiespiel Star Trek: Armada. Das war zwar an sich gar nicht so herausragend - für uns aber doch ein herausragendes Erlebnis. Dessen größte Stärke vermissen wir bis heute - trotz einiger Mod-Projekte, die Armada wiederbelebt haben.

Ansonsten unterscheiden sich unsere Vorlieben jedoch deutlicher als ein Ferengi aus The Next Generation von Quark aus Deep Space Nine. Wir sagen nur »Energiepeitsche gegen Erwerbsregel«.

Während Micha Bridge Commander, Star Trek Online, die Stellaris-Mod Star Trek: New Horizons und das Picard-Adventure A Final Unity verehrt wie eine Borg-Königin ein Omega-Molekül, wählt Peter Star Trek Voyager: Elite Force, Away Team, Birth of the Federation und Deep Space Nine: The Fallen in seine Trek-Ruhmeshalle.

Was uns zu dieser illustren Auswahl bewegt, erklären wir gerne im Detail. In sehr vielen Details sogar, da wären wir wieder bei der Liebe zur Vorlage. Wer etwa hätte gedacht, dass wir beide große Fans von Miles O'Brien sind?

Außerdem sprechen wir über die Simulations-Urgesteine Starfleet Academy und Klingon Academy sowie über die alten Star-Trek-Adventures samt zugehöriger William-Shatner-Eskapaden - die ihr (zusammen mit noch viel mehr historischen Enterprise-Infos) in unserem Report über die Geschichte der Star-Trek-Spiele nachlesen könnt.

Und zum Schluss zieht Micha noch einen speziellen Bonus-Kandidaten aus dem Kapitänshut - denn wer könnte schon John DeLancie als Q widerstehen?

