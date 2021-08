Wird der Blizzard-Schock jetzt endlich etwas ändern?

Seitdem kalifornische Behörden Activision-Blizzard wegen der systematischen Benachteiligung und sexuellen Belästigung von Frauen verklagt haben, gab es nahezu täglich neue Enthüllungen und Ereignisse - zuletzt etwa den Abgang des Blizzard-Geschäftsführers J. Allen Brack.

In einem Talk-Video spricht Maurice mit MeinMMO-Chefredakteurin Leya und GameStar-Chefredakteur Heiko über die Folgen des Skandals - und was er für uns alle bedeutet.

Auf euren Wunsch (Grüße an unser Plus-Mitglied SchmerZ!) gibt es die 56minütige Diskussion nun auch als Podcast, den ihr mit unserem RSS-Feed in eure Podcatcher-Apps laden oder über Spotify, iTunes & Co. hören könnt.

Oder ihr lauscht direkt hier im Artikel:

Wer die Diskussion lieber in Videoform verfolgen möchte, kann das natürlich ebenfalls:

