The Boys macht sich selbst über einen der ältesten Kritikpunkte an der Serie lustig

Karl Urbans Akzent für Butcher hat sich inzwischen zum Markenzeichen entwickelt. Bildquelle: Amazon

In der letzten Folge von The Boys nimmt sich die Serie selbst auf die Schippe und greift einen Kritikpunkt auf, den die Fans schon seit der ersten Staffel bemängeln: Billy Butchers ungewöhnlichen Akzent in der englischen Originalfassung.

Spoiler-Warnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Boys – Staffel 4.

Ein Markenzeichen, das nicht allen gefällt

In Staffel 4, Folge 7 treffen der neue Black Noir und The Deep bei einem Angriff auf das Hauptquartier der Boys auf Butcher (Karl Urban) und Starlight. Bei dieser Begegnung bietet Butcher den beiden an, sie gehen zu lassen, weil Weihnachten sei.

Doch The Deep kontert mit einer spöttischen Bemerkung: Was, Alter? Ich verstehe dich kaum, redest du so eine Scheiße öfter? - und dieser Satz bringt auf den Punkt, was viele Zuschauer der englischsprachigen Version seit Beginn der Serie denken.

Seit Karl Urban die Rolle des Billy Butcher übernommen hat, ist sein Akzent zum Markenzeichen der Figur geworden.

Ursprünglich sollte Butchers Akzent britisch sein, genauer gesagt aus East London stammen. Fans haben jedoch immer wieder darauf hingewiesen, dass Urbans Interpretation weit vom typischen Cockney-Dialekt entfernt ist. Stattdessen klinge sein Akzent wie eine Mischung aus verschiedenen Dialekten, was zu Verwirrung über Butchers wahre Herkunft geführt hat.

2:36 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 4 haben sogar Hühner und Schafe Superkräfte ... Moment, was?

Butchers Akzent erklärt

Die Ursache für Butchers eigenwilligen Akzent liegt in der Herkunft von Karl Urban: Der neuseeländische Schauspieler (mit deutschen Wurzeln) muss in seiner Rolle als Butcher den Akzent eines Londoners aus dem East End imitieren.

Obwohl Schauspieler auf verschiedene Akzente trainiert werden, scheint Urbans neuseeländische Sprachfärbung immer wieder durchzubrechen. Außerdem muss Urban die komplexe Geschichte von Butcher berücksichtigen: Die Figur ist in London aufgewachsen, lebt aber schon lange in den USA.

Diese Mischung spiegelt sich in Butchers Akzent wider und macht ihn zu einem einzigartigen sprachlichen Konstrukt, das hierzulande vielleicht nicht unbedingt negativ auffällt, aber bei den Muttersprachlern im Laufe der Jahre immer wieder für Verwirrung und Kritik gesorgt hat.

Übrigens: In der deutschen Fassung wurde die Szene so gelöst, dass Butcher einfach ein sehr schräger Slang in den Mund gelegt wurde:

Wenn ihr zwei Vollspackos jetzt nach Hause ömmelt, vergessen wir, dass ihr je hier wart.

Auch hier ist es also nur logisch, dass sich The Deep fragt, was der neue und alte Anführer der Boys ihm sagen will …