Von Civ 7 bis Anno 117: Leben wir im Goldenen Zeitalter der Strategiespiele? | mit Maurice Weber

Es gab Zeiten, da hatten wir schon die Hand am Seil, um die Totenglocke für das Strategiegenre zu läuten. Im Zeitalter der actionorientierten Schnellklickorgien wirkte gepflegtes Taktieren und Bauen wie Schnee von gestern. Eine Nische ohne großen Belang für einen Markt, auf dem League of Legends jedes Jahr einen neuen Geldspeicher für Riot Games finanziert.

Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Das Strategiegenre hat nicht nur überlebt, sondern ist regelrecht erblüht. Und wir fragen uns jetzt: Geht diese Blütezeit auch 2025 weiter mit Spielen wie Civilization 7, Anno 117 oder Manor Lords.

Darüber sprechen Micha und Felix im Talk mit - natürlich - seiner Twitch-Eminenz Maurice Weber sowie mit Steffen Grziwa, der auf Twitch die Pen-&-Paper-Welt unsicher macht und Am Tavernentresen darüber podcastet. Außerdem verehrt er Strategieklassiker wie World in Conflict, der Mann hat also Geschmack!

Wo wir das Strategiegenre aktuell sehen und auf welche Spiele wir uns freuen, seht ihr oben im Video, und ihr hört es hier im Podcast:

