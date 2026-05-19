Civilization 7: Update mit einer heiß ersehnten Änderung erscheint heute - und jetzt ist sogar Alexander der Große überraschend mit dabei!

Ab heute feiert ihr mit Alexander dem Großen neue Siege.

Als Civilization 7 vor mehr als einem Jahr erschien, gab es längst nicht nur Lob aus der Community. Gerade der neue Zivilisationswechsel sorgte für Frust. Denn wer mit nur einem Volk durch die Epochen ziehen wollte, guckte bislang in die Röhre.

Das ändert sich aber jetzt. Firaxis sitzt seit Sommer 2025 am bisher größten Update, das euch neue Features, Überarbeitungen und einen ganz neuen Anführer bringt. Test of Time ist ab dem 19. Mai 2026, 18 Uhr deutscher Zeit für alle verfügbar, die Civ 7 besitzen.

Wir gehen durch, was drin steckt:

Eine Zivilisation für alle Epochen

Dieses Feature ist das wohl am meisten herbeigesehnte. Mit dem Update ist es euch jetzt möglich, als jede Zivilisation zu starten und diese bis zum Ende weiterzuspielen.

Für jede der Zivilisationen gibt es ein »Apex Age«, also ein Zeitalter, in dem sie auf dem Höhepunkt ihrer Macht steht. An diesem Punkt stehen euch alle einzigartigen Einheiten und der entsprechende Kulturbaum zur Verfügung.

Entschließt ihr euch, diese Zivilisation darüber hinaus zu spielen – beispielsweise Rom im Erkundungszeitalter –, betretet ihr ein anachronistisches Zeitalter. Euer Volk behält hier die Kernaspekte seiner Identität, die ihr weiter ausbauen könnt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, Infrastruktur und Einheiten von anderen Zivilisationen auszuborgen.

Im Showcase der Entwickler erfahrt ihr weitere Details:

12:49 Civilization 7 Test of Time: Dickes Update dreht das Strategiespiel komplett auf links, die Entwickler zeigen, was drin steckt

Autoplay

Vermächtnispfade sind Geschichte

Die Vermächtnispfade werden durch Triumphe ersetzt. Das alte System hat euch eine Liste von Zielen pro Zeitalter vorgesetzt, mit dem neuen sollt ihr euer Spiel flexibler gestalten können. Triumphe sind vergleichbar mit den historischen Momenten und den Boni für goldene Zeitalter aus Civ 6.

So bekommt ihr jetzt zum einen durch verschiedene Fortschritte nebenbei und zum anderen durch zielgerichtete Aktionen Punkte in sechs Attributskategorien: Kultur, Militär, Diplomatie, Wirtschaft, Expansion und Forschung.

Ihr schaltet zum Beispiel Triumphe frei, wenn ihr einen Bevölkerungs-Meilenstein erreicht oder risikoreiche Herausforderungen meistert, wie Kriege an mehreren Fronten zu führen. Zusätzlich dürft ihr am Ende eines Zeitalters Boni auswählen, die ihr durch Triumphe freigeschaltet habt. Dadurch tragen sich eure Erfolge über mehrere Epochen hinweg.

Neue Siegbedingungen

Auch die Siegbedingungen sollen dynamischer werden. So seid ihr nicht mehr auf einen Pfad beschränkt, um eine Partie zu gewinnen. In jedem Zeitalter sollt ihr Siege auch in Militär, Kultur und Wirtschaft verfolgen können, um am Ende als Gewinner hervorzugehen.

Zu Beginn des Spiels sind die Anforderungen an einen solchen Sieg noch sehr hoch. Je länger die Partie voranschreitet, desto niedriger wird die Schwelle. Habt ihr diese überschritten, haben eure Kontrahenten noch fünf Züge Zeit, die Lücke zu schließen. Gelingt ihnen das nicht, ist der Sieg euer.

Jeder Siegestyp hat ein eigenes Punktesystem.

Für jeden Siegestypen gilt ein eigenes Punktesystem. Kulturelle Spieler verdienen Punkte durch Tourismus, Wunder, Artefakte und Feiern. Beim Militär klingelt's durch Eroberung und Kontrolle in eurer Punkte-Kasse. In der Wirtschaft punktet ihr durch Imperiums- und Fabrikressourcen, Infrastruktur, Schatzflotten und Handel.

Bei der Wissenschafts-Kategorie gibt's besondere Bedingungen. Hier geht's nicht um Dominanz, sondern um Schnelligkeit. Während ihr durch den Tech-Tree heizt, sammelt ihr Innovation. Bei 100 Innovations-Punkten dürft ihr euch schließlich ins Weltall schießen und damit den Sieg sichern.

Alexander der Große

Weil der Umbau von Civ 7 noch nicht ausreicht, gibt's auch gleich noch einen kostenlosen neuen Anführer obendrauf. Mit dem Update zieht Alexander der Große ein.

Sein Steckenpferd sind Militär und Kultur und auch er kommt mit einzigartigen Fähigkeiten:

Einzigartige Fähigkeit König der Welt : Städte außer eurer Hauptstadt mit einem Weltwunder erhalten erhöhte Produktion und Kultur. Doppelte Punkte gibt's, wenn diese Städte auf einem anderen Kontinent als eure Hauptstadt liegen. Außerdem haben eure Landmilitäreinheiten und einzigartige Militäreinheiten in jeder Stadt mit einem Weltwunder (außer der Hauptstadt) erhöhte Kampfstärke. Zu Städten umgewandelte Dörfer werden außerdem nach Alexander dem Großen benannt - Natürlich.

: Städte außer eurer Hauptstadt mit einem Weltwunder erhalten erhöhte Produktion und Kultur. Doppelte Punkte gibt's, wenn diese Städte auf einem anderen Kontinent als eure Hauptstadt liegen. Außerdem haben eure Landmilitäreinheiten und einzigartige Militäreinheiten in jeder Stadt mit einem Weltwunder (außer der Hauptstadt) erhöhte Kampfstärke. Zu Städten umgewandelte Dörfer werden außerdem nach Alexander dem Großen benannt - Natürlich. Agenda Gottgleicher Basileus: Eure Beziehung zu den Anführern mit den wenigsten eroberten Siedlungen ist etwas besser. Andersherum ist eure Beziehung zu den Anführern mit den meisten eroberten Siedlungen um einen mittleren Betrag verringert.

Weitere Neuheiten

Der neue Kartentyp »Fractal Continents« steht ganz im Zeichen der Zufälligkeit. Das einzige, was hier sicher feststeht, ist ein bestimmter Anteil an fernen Ländern. Wie diese jedoch genau aussehen, entscheidet das Schicksal.

Über die neuen Features hinaus wurde die Spieloberfläche überarbeitet. Ziel war eine einfachere Handhabe, um an Infos zu Aspekten wie Erträgen, Handelsrouten und Beratern zu kommen. Im Handelsbildschirm könnt ihr beispielsweise Ressourcen und Handelsrouten verwalten. So könnt ihr jetzt schon im Vorhinein sehen, wie sich Erträge ändern, wenn ihr Ressourcen umverteilt.

Seid ihr Neueinsteiger oder benötigt ein wenig Unterstützung, gibt es zudem neue Tutorials und überarbeitete Berater, die euch durch alle Zeitalter begleiten. Seid ihr eher genervt von ihnen, könnt ihr sie aber auch einfach ausknipsen.

Firaxis hat außerdem weiter am Balancing geschraubt, an Grafiken und Audio gearbeitet und die Generierung von Biomen verbessert. Ihr sollt auch mit weiteren Quality-of-Life-Features rechnen können.