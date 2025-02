1:32:05 War Civilization 7 über acht Jahre Wartezeit wert? | mit Steinwallen und Writing Bull

Achteinhalb Jahre lagen zwischen Civilization 6 und dem Release von Civilization 7 - die längste Wartezeit der Seriengeschichte. Jetzt ist Civilization 7 da, der GameStar-Test ist geschrieben, und wir alle fragen uns natürlich: Hat sich die lange Wartezeit gelohnt?

Ist Civilization 7 die Fortsetzung, die wir uns gewünscht haben?

Wie gerne würden wir hier ein klares "Ja!" in die Kamera jauchzen, doch wie so oft gilt: Es ist kompliziert. Civilization 7 hat sehr gute Ideen und wir wollen explizit loben, dass Firaxis nicht einfach Civ 5 oder Civ 6 in etwas moderner Grafik entwickelt hat.

Gleichzeitig scheiden sich die Geister an der Frage, ob sich Civilization 7 wirklich fertig anfühlt. Die Partien enden schon im Jahr 1950, die ersten DLCs (inklusive Großbritannien) sind bereits angekündigt, manche Spielsysteme wirken weniger tief als ihre Pendants aus Civ 6 (was nicht schlimm sein muss, aber kann).

Was wir von diesem Civilization 7 halten, was wir gut finden, und was noch besser werden muss - all das seht ihr oben im Video, und ihr hört es hier im Podcast:

