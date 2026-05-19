The Boys: Einer der wichtigsten Tode von Staffel 5 findet off-screen statt – neue Set-Bilder könnten jetzt die Antwort liefern

Vor Homelander (Antony Starr) solltet ihr euch wirklich in Acht nehmen. Bildquelle: Amazon MGM Studios/Sony

Normalerweise können Fans die Charaktertode in The Boys gut verkraften. Meist trifft es nämlich egozentrische und narzisstische Supes, die auf der Welt ohnehin nur für Chaos sorgen. In Staffel 5 müssen sie sich aber erstmals auch von jahrelangen Lieblingen verabschieden, und das tut weh.

Von einem der tragischsten Tode zeigt The Boys jedoch so wenig, dass sich Fans schon fragen, warum er so untypisch harmlos ausfällt. Neue Bilder vom Set enthüllen jetzt weitere Details, die die Community natürlich für eine Tiefenanalyse nutzt.

Oi! Es folgen Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

2:32 The Boys: Im neuen Trailer zum Serienfinale steht Homelander kurz vor seinem finsteren Triumph

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Ein (ungewöhnlich) harmloser Figurentod

In Folge 7 haben Fans das erste Mitglied der Boys für immer verloren. Frenchie (Tomer Capone) opfert sich, um Sister Sage (Susan Heyward) und seine geliebte Kimiko (Karen Fukuhara) vor Homelander (Antony Starr) zu schützen.

Die beiden landen in einer Uranium-Kabine, quatschen kurz über Gott und die Welt und am Ende der Folge stirbt Frenchie an einer Bauchverletzung in Kimikos Armen. Fans sehen jedoch keine grausame Zerstückelung durch Homelander oder irgendetwas in der Art.

Das machte viele Zuschauer natürlich stutzig, denn normalerweise scheut sich The Boys nicht davor, Charaktere schonungslos brutal zur Strecke zu bringen. Hinter den Kulissen ist aber wohl einiges mehr passiert, als die Szene in der siebten Episode preisgibt. Hier die Fotos von dem offiziellen Instagram-Account von The Boys:

Was sagen Fans zu Frenchies Tod?

Auf Reddit machen die Bilder bereits die Runde. Fans nehmen dabei an, dass Homelander Frenchie mit seinem Finger aufgeschlitzt hat und fragen sich jetzt natürlich, warum der Teil aus der Serie herausgeschnitten wurde.

Andere sind sichtlich verwirrt, weil sie eigentlich eine andere Todesursache vermutet haben. Mit einem Fingerstich haben sie nicht gerechnet, eher mit den Folgen der enormen Uranstrahlung.

Einige aussagekräftige Reaktionen listen wir euch hier auf:

»WARUM sollten sie diese Szene rausschneiden? Das ergibt doch keinen Sinn. Sind sie so pleite, dass sie sich nicht einmal CGI für den Tod einer Hauptfigur leisten können?! Ich kann das einfach nicht verstehen« – User givingupismyhobby

»Filmisch gesehen ist es emotional wirkungsvoller, wenn man nicht sieht, warum er mit aufgeschlitzetem Bauch über den Boden kriecht. Man weiß ja bereits, dass er wegen des Urans dem Tod geweiht ist. Den Finger des Todes zu zeigen, wäre an dieser Stelle überflüssig.« – User Heyaname

»Ehrlich gesagt dachte ich, HL hätte ihn einfach der Strahlung überlassen, und dass Frenchie aus allen Körperöffnungen blutete …« – User SimonSater

»Ich dachte mir, dass Frenchie an einer Strahlenvergiftung gestorben ist. Alle sagen immer, Homelander hätte ihn durchschaut, aber ich dachte, der springende Punkt wäre, dass Frenchie sich selbst ins Verderben gestürzt hat, indem er die Haube über dem radioaktiven Material geöffnet hat.« – User ConsoleCleric_4432

»Ja, ein Nutzer namens sukunaonfn auf X hatte ein paar Stunden nach Ausstrahlung der Folge behauptet, dass Homelander Frenchie in einer herausgeschnittenen Szene den Viltrumiten-Fingerstich verpasst und dass er Frenchies Wunde der Strahlung ausgesetzt hat, bevor er ging. Ja, es scheint tatsächlich so zu sein – es ist ein bisschen enttäuschend, dass diese Szene herausgeschnitten wurde.« – User uponthehill_

Das große Finale von The Boys gibt’s am 20. Mai 2026 auf Amazon Prime Video. Dann ist es mit der Serie endgültig vorbei, doch nicht mit dem Universum. Bereits 2027 geht es mit dem neuen Spin-off Vought Rising weiter.

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