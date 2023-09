1:16:58 Was ist bei Cyberpunk 2077 schiefgelaufen? - Wir sprechen mit CD Projekt

Cyberpunk 2077 ist ein hervorragendes Spiel, aber auch eines, das 2020 nicht in dem Zustand erschienen ist, den es verdient gehabt hätte. Vor allem auf den betagten Konsolen PS4 und Xbox One lief CD Projekts vermeintliches Vorzeigeprojekt miserabel - so miserabel, dass es Sony gar aus dem PlayStation Store warf.

Wie konnte es dazu kommen? Was lief schief beim Cyberpunk-Release? Auf CD Projekts Community-Party während der gamescom 2023 konnten wir mit Leveldesigner Miles Tost darüber sprechen.

Wir, das sind Géraldine, Micha - und die Stammtisch-Version von Maurice Weber. Ja, richtig gelesen. Schaut und hört selbst rein, das muss man erleben.

Miles spricht offen über die Hürden und Probleme bei der Entstehung des Spiels, auch im Studio selbst. Er spricht darüber, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CD Projekt den Release erlebt haben (Spoiler: Glücklich war niemand). Und er sieht ein, dass man zu hohe Erwartungen damals nicht ausreichend widerlegt hat, siehe die nicht vorhandenen Polizei-Verfolgungsjagden à la GTA.

Gleichzeitig hat CD Projekt das Spiel nicht fallengelassen und direkt begonnen, Patches zu entwickeln und interne Strukturen umzustelle - auf Initiative der Belegschaft hin. Tenor: So kann es hier nicht weitergehen! Beispielsweise auch beim Thema Crunch.

Damit ist die Geschichte von Cyberpunk 2077 auch eine Art Bußgang: Über die Jahre ist das Spiel auf dem PC und den Next-Gen-Konsolen schrittweise gereift, auf den alten Konsolen zumindest anständig spielbar geworden.

Das Schlusskapitel für Cyberpunk 2077 markiert nun die Erweiterung Phantom Liberty, parallel dazu erscheint Update 2.0 - sozusagen die kostenlose Enhanced Edition für Cyberpunk 2077. Micha und Géraldine konnten beides schon anspielen und haben dabei nicht nur Veränderungen wir das neue Skillsystem begutachtet, sondern auch Polizei-Verfolgungsjagden erlebt!

Denn CD Projekt hat vieles getan, um Cyberpunk 2077 den letzten Schliff zu verpassen, bevor es dann irgendwann mit dem nächsten Cyberpunk-Projekt weitergeht...

