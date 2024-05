Cyberpunk 2077: Warum ein wichtiger Addon-Charakter ein erstaunlich normales Leben im Hauptspiel lebt

Agent Solomon Reed spielt in Phantom Liberty eine tragende Rolle - kommt aber offenbar auch im Hauptspiel vor.

Update vom 26. Mai 2024 Wir haben von den Entwicklern Informationen bekommen, wie es zu diesem spannenden Detail kam. Die Info wurde am Ende der News ergänzt.

Dass Cyberpunk 2077 ein wunderschönes und atmosphärisches Spiel ist, lässt sich nicht leugnen. Mit seinen vielen Lichtern, glänzenden Hochhäusern, Autos und den allgegenwärtigen Schießereien verströmt Night City bis in die letzte Ecke das Gefühl einer lebendigen, atmenden Metropole.

Zwar haben die NPCs in Cyberpunk keinen echten Tagesablauf wie etwa ein Gothic oder Skyrim ihn boten. Dafür punktet das Spiel jedoch immer wieder mit schrägen Details und zufälligen Begegnungen - auch mit altbekannten Charakteren.

Eines dieser kleinen Details hat ein Youtube-Nutzer vor einigen Monaten entdeckt: FIA-Agent Solomon Reed, einer der wichtigsten Charaktere aus dem DLC Phantom Liberty, hat offenbar ein Leben im Hauptspiel!

Breiter als der Türsteher

Wie User Madd Gamer in einem Video auf Youtube zeigte, könnt ihr Agent Reed ganz einfach in Night City treffen - und das, schon bevor ihr die Kampagne von Phantom Liberty überhaupt begonnen habt.

Vielleicht erinnert ihr euch: Bei einer eurer ersten Begegnungen mit Reed könnt ihr mithören, wie der Undercover-Spion einen Anruf von seinem Boss bekommt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um seinem Vorgesetzten beim Geheimdienst. Denn wie Reed uns danach erklärt, arbeitet er zur Tarnung als Türsteher in einem Club.

Eine durchaus naheliegende Wahl: In beiden Tätigkeitsfeldern muss man schließlich hervorragend mit Menschen umgehen können - also wissen, wie man sie am besten vermöbelt. Außerdem hilft der Nebenjob Reed wohl, seine Rechnungen zu bezahlen.

In Phantom Liberty ist der schwarze Trenchcoat Solomon Reeds Markenzeichen.

Wo findet ihr Reed?

Begebt euch vor dem Start von Phantom Liberty zur Bar von Fixer Dino Dinovic. Der Schuppen hört auf den vielversprechenden Namen Electric Orgasm . Wenn ihr die Bar betretet, findet ihr Reed in seiner Rolle als Türsteher, wie er… nun ja, neben der Tür steht.

Seine Tarnung besteht aus einer Sonnenbrille, Basecap weißem Shirt und dunklen Cargo-Hosen. Den stylishen schwarzen Trenchcoat aus Phantom Liberty lässt der Agent wohl vorsichtshalber daheim.

Ein besonders guter Türsteher ist Reed aber scheinbar nicht: Zieht ihr in seiner Gegenwart die Waffe und ballert ein wenig in der Gegend herum, tut er nämlich nichts. Und besonders gesprächig ist Reed auch nicht. Sprecht ihr ihn an, spult er nur Standardzeilen wie Was? oder Bleib stehen! ab.

Aber seht euch das Ganze doch einfach selbst an:

Wie ist es dazu gekommen?

Die Entdeckung, dass Solomon Reed auch außerhalb von Phantom Liberty ein Leben im Hauptspiel führt, ist an sich nicht neu. Allerdings wäre eine solche Designentscheidung für viele andere Entwickler wohl alles andere als selbstverständlich.

Genauso hätte man Phantom Liberty ja auch als entkoppelt vom Hauptspiel betrachten können. Schließlich bedeutet das Verpflanzen einer DLC-Figur immer auch neuen Arbeitsaufwand. Daher haben wir haben Pawel Sasko, den damaligen Quest Director von CD Projekt gefragt, wie es zu dem kleinen Auftritt kam:

Alles begann damit, dass wir eine gute Tarnung für Reed brauchten - aus erzählerischen Gründen musste er als Schläferagent in Night City sein, also suchte unser Story-Team nach einer glaubwürdigen Tarnung für einen Mann wie ihn. Die Idee, Türsteher im Club zu sein, kam uns auch deshalb, weil Idris Elba früher als Türsteher gearbeitet hat, also fanden wir diesen Bezug sowohl ansprechend als auch glaubwürdig.



Wir kennen unsere Spieler sehr gut und es war klar, dass sie versuchen werden, Reed vor Phantom Liberty irgendwo in der Stadt zu finden, also haben wir uns entschlossen, das abzudecken. Kleine Details wie diese machen die Geschichte glaubwürdig, zeigen aber auch, wie viel Sorgfalt wir in jedes Element gesteckt haben. Es hat auch Spaß gemacht, sich vorzustellen, wie die Leute sich amüsieren, wenn sie Selfies mit Idris Elba machen! - Pawl Sasko

Unterwegs auf Schleichwegen

Daneben wirft die Begegnung mit Reed im Hauptspiel aber auch inhaltliche Fragen auf: Wenn der Agent in Night City als Türsteher arbeitet, muss er einen Weg gefunden haben, unkompliziert nach Dogtown hinein und wieder herauszukommen. Wie auch immer dieser Weg aussehen mag - den Spielern steht er nicht offen.

Denn die Grenze zu Dogtown wird schwer bewacht. Ihr müsst euch zu Beginn des DLCs erst kompliziert einschleichen. Auch hierzu liefert Pawel zumindest eine designtechnische Erklärung:

Reed wird im Spiel von Anfang an als Meisterspion dargestellt, und wir haben dafür gesorgt, dass alle Elemente der Geschichte ein stimmiges Bild seines Charakters ergeben. Deshalb ergab es für uns Sinn, dass er seine eigene Art hat, in Dogtown rein- und rauszukommen, auch weil er 7 Jahre undercover verbracht hat und Zeit hatte, ein Netzwerk von Verbindungen aufzubauen. Der Kontrast (V schwitzt, um in Dogtown rein- und rauszukommen, während Reed das mühelos schafft) erhöht die Bedeutung und den Rang der Figur in den Augen der Spieler. - Pawl Sasko

Zeitgleich mit Phantom Liberty erschien übrigens das große 2.0 Update für Cyberpunk. Damit ist das Rollenspiel in der Augen vieler Fans nun endlich so, wie es immer sein sollte. Das schlägt sich auch in den Steam-Reviews nieder, die jetzt äußerst positiv sind. Diese und weitere interessante Meldungen aus dem Cyberpunk-Universum findet ihr oben in der Linkbox.

Habt ihr Phantom Liberty bereits durchgespielt? Was haltet ihr vom Addon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!