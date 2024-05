Ende für Cyberpunk 2077: Bei CD Projekt arbeitet niemand mehr am Rollenspiel

Tschüss, Night City und auf zu neuen Ufern: Cyberpunk 2077 ist abgeschlossen.

Es ist vorbei: Seit dem schwierigen Release von Cyberpunk 2077 sind dreieinhalb Jahre vergangen. Nun arbeitet offiziell niemand mehr am Rollenspiel – es sind also keine Updates, Patches oder Ähnliches mehr zu erwarten. Doch es wird nicht der letzte Ausflug in die dystopische Zukunft sein.

Woran die Angestellten jetzt stattdessen sitzen und was Cyberpunk 2077 bis zu seinem Abschluss erreicht hat, geht aus dem aktuellen Finanzbericht von CD Projekt hervor.

Rückschau auf über zehn Jahre Entwicklung

Erinnert ihr euch noch an den allerersten Trailer zu Cyberpunk 2077? Der erschien im Januar 2013, hier seht ihr das Video noch mal als kleine Erinnerung:

2:20 Nostalgie für Cyberpunk 2077: Vor 10 Jahren erschien der allererste Trailer!

Im Dezember 2020 erschien dann das Rollenspiel – und lief bei vielen erstmal so gar nicht rund. Auch auf dem PC, der sich noch als die stabilste Plattform erwies, fiel das Echo nicht so positiv aus, wie sich die Entwickler das gewünscht hätten: Im Bericht ist vermerkt, dass das Spiel bei Steam mit mageren 78 Prozent positiven Reviews an den Start ging.

In den Jahren danach wurde viel Reparaturarbeit geleistet, technische Probleme behoben, versprochene Features nachgeliefert, Community-Vertrauen zurückgewonnen. Inzwischen steht Cyberpunk 2077 bei Steam auf 83 Prozent positiven Reviews, die neueren liegen mit 94 Prozent positiv noch deutlich drüber. Das Addon Phantom Liberty kommt auf 89 Prozent positiv.

Zudem stellt der Bericht von CD Projekt noch den Gewinn des BAFTA-Awards 2024 für »Evolving Game« heraus. Ein erfolgreicher Abschluss also, so lautet die optimistische Botschaft an die Investoren. Die werden natürlich für die zahlreichen kommenden Projekte des Studios gebraucht.

So haben sich die Abteilungsgrößen in den vergangenen drei Monaten geändert. Quelle: CD Projekt

In einer Übersicht ist zu erkennen, dass die Ära der Cyberpunk-2077-Entwicklung nun vorüber ist. Waren im Februar 2024 noch 17 Angestellte für das Spiel zuständig, war Ende April niemand mehr dafür abgestellt. Stattdessen sind offenbar einige zum Nachfolger Project Orion gewandert – mehr über den verrät euch unser Cyberpunk-Experte und Aluhutträger Paul im Video:

25:45 Mit Projekt Orion beginnt die Zukunft von Cyberpunk

Parallel entsteht auch Project Polaris, das den Großteil aller Arbeitskräfte beschäftigt. Dahinter steckt das nächste Witcher-Spiel, das den Auftakt zu einer neuen Trilogie darstellt. Sirius spielt ebenfalls im Witcher-Universum und soll zumindest teilweise Multiplayer werden. Über Hadar ist wenig bekannt, es handelt sich um die erste eigene Marke von CD Projekt Red.

Findet ihr, Cyberpunk 2077 endet auf einer würdigen Note? Oder hättet ihr euch noch weitere Updates zum Spiel gewünscht? Falls euch ein bestimmtes Feature schmerzlich fehlt, besteht ja zumindest Hoffnung, dass es in Project Orion bzw. Cyberpunk 2 auftaucht. Ein Release-Zeitraum dafür ist noch nicht bekannt, ihr müsst euch sicher noch ein paar Jahre gedulden.