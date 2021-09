Die Lernkurve des Digital Combat Simulator (kurz DCS) als »steil« zu bezeichnen, wäre ungefähr so, wie die SR-71 Blackbird »schnell« zu nennen*. Die militärische Hardcore-Flugsimulation will nämlich nicht nur gelernt, sie will regelrecht studiert werden.

Seine Kampfflugzeuge und Helikopter simuliert der DCS sehr detailliert - nicht nur die Flugeigenschaften, auch die meisten Cockpits sind realistisch nachbildet und voll funktionsfähig. Schon die Startvorbereitung des Flugzeugs braucht einige Einarbeitung, vom eigentlichen Kampfeinsatz mit unterschiedlichen Raketen und Bomben, Radarmodi, Gegenmaßnahmen & Co. ganz zu schweigen.

Trotzdem können sich in Sachen Flugsimulationen eher unbedarfte Menschen in den DCS einarbeiten, wie Michael Graf im Selbstversuch beweist. Zum DCS-Experten ist er beim Probefliegen zwar nicht geworden, konnte aber immerhin unversehrt starten und landen. Na ja, halbwegs unversehrt.

Warum sich das Training lohnt und welche Faszination der DCS entfaltet, bespricht Micha im Podcast mit Peter, der bereits Tausende Stunden in der Flugsimulation verbracht hat und regelmäßig in einer Multiplayer-Hubschrauberstaffel mitfliegt.

Und das, obwohl er mit dem DCS erst gar nicht warum geworden ist, weil er ihm - Achtung! - zu simpel war.

Falls ihr euch selbst für den DCS interessiert, könnt ihr das Free2Play-Grundpaket DCS World entweder bei Steam oder auf der Entwicklerseite herunterladen. Letztere Variante hat den Vorteil, dass ihr alle zusätzlichen Flugzeug- und Kampagnen-Module 14 Tage lang kostenlos ausprobieren könnt. Und davon gibt es eine Menge!

*Der Lockheed SR-71 Blackbird ist das schnellste Flugzeug der Welt mit einem Spitzentempo von 3.529 Stundenkilometern - das entspricht der 3,36-fachen Schallgeschwindigkeit.

