Ein neuer Podcast-Höhepunkt: Hier kommt der Fettbär-Cast!

Der Aufstieg des Fettbären wäre mit »kometenhaft« wahrhaft zutreffend umschrieben, wenn wir an dieser Stelle mal von einem kleineren, recht unscheinbaren Kometen ausgehen.

Auch wenn sich der Ruhm der in Schmiermasse getunkten Pelzwurst aus Pathfinder: Wrath of the Righteous bislang (!) auf die intelligente und gutaussehende Zuhörerschaft des GameStar-Podcasts beschränkt, müssen wir doch konstatieren: Dieses Jahr wäre ohne ihn nicht dasselbe. 2022 ist das Jahr des Fettbären.

Und dann kommt irgendein Nationalpark in Alaska und lässt den fettesten Bären wählen. Tausende, um nicht zu sagen maximal eine Handvoll Zuschriften haben uns erreicht, die diesen Umstand lautstark anprangerten.

Zurecht! Es darf und wird niemals unser Anspruch sein, einem US-Bundesstaat, der da irgendwo am linken Rand fast von der Erdscheibe fällt, die Initiative beim stetig an Interesse und Aufmerksamkeit gewinnenden Fettbärenthema zu überlassen!

Deshalb küren wir an dieser Stelle selbst die fettesten Bären! Ihr müsst das nicht als Konkurrenz zur Fat Bear Week sehen, könnt und sollt das aber natürlich.

Der über die Pandemie selbst messbar schwerer gewordene Micha erhebt diese nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführte Wahl gemeinsam mit unserer Fettbär-Zeremonienmeisterin Géraldine sowie mit Fabiano, dem Urvater des Fettbären, ohne dessen Pathfinder-Test unser Wappentier niemals geboren worden wäre.

In diesem Sinne: Möge der Bärste gewinnen!

