Ist das Gothic Remake wirklich, was die Serie verdient? | mit Jorgenson und LordPappnase

Nachdem sie bereits auf der gamescom 2024 ausprobierbar war, hat THQ Nordic die Demo des Gothic-Remakes nun frei veröffentlicht - und liefert damit neuen Diskussionsstoff rund um Gameplay, Spielwelt, deutsche Sprachausgabe & Co.

Diese Gelegenheit lassen wir natürlich nicht ungenutzt verstreichen: Unsere Altes-Lager-Korrespondenten Felix und Christian Fußy haben die Gothic-Experten Jorgenson und LordPappnase (den ihr auch auf Twitch findet) ans Talk-Lagerfeuer eingeladen, um über die Demo zu sprechen - sowie allgemein über die Leidenschaft für eine Serie, die seit 2006 keinen neuen Serienteil mehr bekommen hat (Es gab kein Gothic 4, wir wissen gar nicht, wovon ihr sprecht).

Dabei sei nochmals betont, dass die Demo des Gothic-Remake kein Teil des fertigen Spiels sein wird, es handelt sich um einen separaten, eigenes für Ausprobierzwecke produzierten Prolog. Darin übernehmt ihr auch nicht die Rolle des namenslosen Helden, sondern die von Nyras, der im Hauptspiel als NPC auftritt.

Was wir und unsere Gäste von der Gothic-Demo halten, und was sie sich generell vom Remake versprechen (und was auch nicht), seht ihr oben im Video, und ihr hört es hier im Podcast:

