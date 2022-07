Koop macht Spiele so viel besser, wenn euch die Story egal ist

Link zum Podcast-Inhalt

Wir lieben Singleplayer-Spiele. So sehr, dass wir darüber glatt einen Podcast machen könnten. Aber eines lieben wir noch mehr, nämlich Koop. Gemeinsam spielen, Monster metzeln, Weltmeere besegeln und Schätze sammeln, das macht noch so viel mehr Spaß als alleine. Zumindest fast immer.

Warum wir Koop lieben, was wir am liebsten gemeinsam spielen und wann Koop auch nicht so toll sein kann, bespricht Micha im Podcast mit Manu Fritsch von Insert Moin und unserem redaktionseigenen Koop-Guru Michael Obermeier, der nicht nur 400 Stunden pro Jahr durch Sea of Thieves schippert, sondern auch gerade in einer Videokolumne die Versäumnisse moderner Koop-Modi angeprangert hat.

Während Michi von Sea of Thieves schwärmt (sich aber nicht mehr daran erinnert, Piratenverächter Micha das Spiel beigebracht zu haben), schaut Manu hinüber zu den Brettspielen. Er hat nämlich gerade erst als Jury-Mitglied das »Spiel des Jahres« mitgewählt und kann erklären, warum Koop auch bei Brettspielen beliebter geworden ist. Und wie er überhaupt funktioniert, so ganz ohne KI-Gegner.

Außerdem preisen wir Koop-Highlights wie das preisgekrönte It Takes Two (das wir aber auch kritisieren), das erschreckend konsequente The Quarry, die Heist-Missionen in GTA Online (Wenn es nur mehr davon gäbe!), den Plastikinstrumenten-Klassiker Rockband und natürlich Fallout 76... Nee, Moment, Fallout 76 preisen wir eher nicht.

Und wenn es keine offiziellen Koop-Modi gibt, dann helfen eben Mods wie Skyrim Together Reborn, auch wenn Michi und Micha bei ihren gemeinsamen Abenteuern in Himmelsrand auch jede Menge Blödsinn erlebt haben. Wir sagen nur: »Hier sind überall Vampire!«

Wobei genau der Blödsinn zur Koop-Faszination beiträgt. In Anlehnung an einen alten Fußballspruch gilt hier nicht nur »Wichtig is' aufm Bildschirm«, sondern genauso »Wichtig is' vorm Bildschirm«: Das gemeinsame Lachen, Weinen und Anschreien mit Freundinnen und Freunden macht Koop-Spiele noch viel liebenswerter.

Es sei denn, man will irgendwas von einer Story mitbekommen.

Wir hatten noch viele weitere Koop-Spiele auf unseren Notizzetteln, die es aus Zeitgründen nicht mehr in den Podcast geschafft haben: Portal 2, Payday 2, Left 4 Dead und so weiter! Schreibt in die Kommentare, welche Koop-Spiele euch persönlich am besten gefallen haben - und welche euch gar nichts geben.