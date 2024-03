Ende der Exklusivität: PlayStation-Spieler bestellen gerade wie verrückt ein Xbox-Spiel vor

In Sea of Thieves sind am Horizont schon die Segel vieler PlayStation-Piraten zu erkennen.

In wenigen Tagen wird das Piratenspiel Sea of Thieves 6 Jahre alt. Und schon etwa einen Monat später, am 30. April 2024, gibt es für viele Spielerinnen und Spieler noch einen Grund, zu feiern: An diesem Tag landet der zuvor konsolenexklusive Titel nämlich auch auf der PlayStation. Und schon jetzt sieht es so aus, als würden dann sehr viele Piraten in See stecken.

Wie warme Semmeln

Nicht nur hierzulande, auch in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA dominiert Sea of Thieves nämlich gerade die PlayStation-Vorbestellungen. In allen Regionen ist der Piraten-Multiplayer das am meisten vorbestellte Spiel vor Titeln wie Dragon's Dogma 2, der Star Wars Battlefront Classic Collection und der Erweiterung von Elden Ring. Auf Platz eins steht dabei immer die Premium Edition, mit der schon ab dem 25. April gespielt werden kann.

Absolute Zahlen zu den Verkäufen auf der PlayStation gibt es zwar nicht, das Interesse an Sea of Thieves ist aber wohl ziemlich groß. Zum Release im April dürfte es deshalb einen größeren Spielerschub geben. Aktuell spielen immerhin noch täglich etwa 10.000 Piraten gleichzeitig über Steam. Dazu kommen natürlich noch Spielerinnen und Spieler auf der Xbox und dem Game Pass.

12:27 Sea of Thieves‘ Liebesbrief an Monkey Island

Als Service-Spiel wird Sea of Thieves auch heute noch mit neuen Inhalten und Verbesserungen versorgt. Aktuell läuft bereits die im Januar gestartete elfte Season. Immer wieder gibt es auch Crossover mit beliebten Welten wie Fluch der Karibik, und zuletzt auch Monkey Island, wie ihr im obigen Video seht.

Nachdem das Piratenspiel zunächst einen holprigen Start mit technischen Problemen und enttäuschend wenig Inhalten. Allerdings hat sich Sea of Thieves über die Jahre hinweg stark verbessert und verdiente sich im Nachtest 2021 dann eine ordentliche Aufwertung:

Die Ankündigung des PlayStation-Releases von Sea of Thieves folgte auf eine Diskussion um Xbox-Gerüchte. Fälschlicherweise wurde behauptet, dass große Exklusivtitel wie etwa Starfield bald auf Sonys Konsole kommen sollten.

Tatsächlich werden aber, wie Später von Microsoft klargestellt, zunächst nur drei kleinere Titel neben Sea of Thieves für die PlayStation veröffentlicht. Spiele wie etwa Starfield und Indiana Jones: Der große Kreis sollen dagegen konsolenexklusiv bleiben.