1:12:06 Das größte Gefühl, das Gaming erfunden hat: Koop

Moment, lest ihr das hier etwa alleine? Dann hört sofort auf, sucht euch Mitstreiterin oder Mitstreiter und fangt noch mal von vorne an, weil der Koop-Lesemodus nur den Fortschritt für euch selbst speichert, aber nicht für die ganze Gruppe.

Macht Koop also wirklich alle Spiele besser? Und warum lieben wir ihn selbst dann so sehr, wenn er, sagen wir, suboptimal ausgeführt ist? Um das zu diskutieren hat sich Iris in unserem Koop-Studio mit AK und Jules zusammengetan!

Neben dem aktuellen Koop-Vorzeigetitel Split Fiction geht's dabei (natürlich, Jules ist ja dabei) um die Heists in GTA Online, den Klassiker It Takes Two und auch Perlen wie Lovers in a Dangerous Spacetime.

Micha und Dimi wären übrigens auch gerne dabei gewesen, waren am Koop-Aufnahmetag aber leider verhindert. Macht nichts, sie werden einfach eine eigene Gruppe gründen, sobald sie wieder Zeit haben!

Was Iris, AK und Jules zu berichten haben, seht ihr oben im Video, und ihr hört es hier im Podcast:

