Kann das neue Monkey Island überhaupt so gut werden wie damals?

Es klang wie ein Aprilscherz: Am 1. April 2022 kündigt Ron Gilbert an, dass er an einem neuen Monkey Island arbeitet. Schon klar, Ron. Hör auf, mit unseren Gefühlen zu spielen.

Drei Tage später bestätigen Gilbert und der Publisher Devolver, dass die Nachricht tatsächlich stimmt: Das Spiel wird Return to Monkey Island heißen, beteiligt ist auch Gilberts alter Mitstreiter Dave Grossman. Eine Million Mal wurde der kurze Teaser-Trailer auf Youtube bis dato abgespielt, über 45.000 Aufrufe sammelt die zugehörige GameStar-News!

Beim Barte des LeChuck, Monkey Island wird fortgesetzt! Wenn das kein Grund zur Freude ist!

Und wenn das kein Grund für einen Podcast ist, indem wir dem Phänomen Monkey Island auf den Grund gehen! Warum ist diese Serie nach 32 Jahren immer noch so beliebt? Das kann niemand besser erklären als Dimi und Jonas, die größten Monkey-Island-Fans der Redaktion.

Mit Piratenhasser Micha sprechen sie über ihre schönsten Monkey-Island-Erinnerungen, aber auch die Tiefpunkte der Serie im ungelenken 3D-Spross Flucht von Monkey Island und der Telltale-Serie Tales of Monkey Island, in denen der alte Funke einfach nicht mehr überspringen wollte.

Und natürlich sprechen wir über unsere Sorgen und Hoffnungen für Return to Monkey Island. Schließlich tritt Return to Monkey Island nicht nur in die Fußstapfen der ersten Affeninsel-Besuche, sondern auch in die von Curse of Monkey Island, eines der besten Adventures der Spielegeschichte.

Kann das gelingen oder ist die Enttäuschung vorprogrammiert? Ihr hört es im Podcast!

Return to Monkey Island - Erste Screenshots zeigen den neuen Look des Piraten-Abenteuers ansehen

Unser Making-of inklusive Interview mit Ron Gilbert und Bris Schneider-Johne zu 25 Jahren Monkey Island:

22 2 Mehr zum Thema 25 Jahre Monkey Island - Silberne Piratenhochzeit

Podcast jetzt anhören

Ihr könnt die Folge entweder direkt im Browser hören oder per Klick auf den blauen Button für später herunterladen. In manchen Browsern müsst ihr dafür rechtsklicken und »Ziel speichern unter« wählen.

Alternativ gibt's wie immer unseren RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle neuen Podcast-Folgen direkt aufs Smartphone laden könnt.