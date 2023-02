Pioneers of Pagonia wird das Siedler, das Ubisoft sich nicht mehr traut

Link zum Podcast-Inhalt

Manchmal ist Timing einfach alles. Eine gute Woche vor dem Release von Die Siedler: Neue Allianzen tritt dessen ehemaliger Chefentwickler - der Siedler-Erfinder Volker Wertich - zurück ins Rampenlicht, um sein neues Spiel anzukündigen.

Pioneers of Pagonia soll es heißen und genau das Siedler werden, das Ubisoft nicht mehr machen kann oder möchte. Im Podcast sprechen ein zunehmend erfreuter Maurice und unser Siedler-Korrespondent Fabiano mit Volker Wertich über seine Pläne.

Der fasst sein Ziel mit Pioneers of Pagonia ganz unbescheiden zusammen:

Die ultimative, selbsterklärende Aufbau-, Wirtschafts- und Erkundungssimulation in einer märchenhaften, verspielten, mittelalterlichen Welt.

Was Volker Wertich dann berichtet, klingt wirklich nach Nachhausekommen: Pioneers of Pagonia erinnert an ein neues Die Siedler 2 in größer und moderner. Auch der beim Ubisoft-Ableger zunächst gestrichene Förster ist hier von Anfang an mit dabei.

Dabei setzen Wertich und sein Team eine Kernstärke der Siedler-Serie: den Aquariumseffekt. Weil nichts mehr Spaß macht, als andere Leute bei der Arbeit zu beobachten, soll die Welt von Pioneers of Pagonia einladend und detailliert werden.

Das hat nicht nur Vorteile in Sachen Lebendigkeit, sondern erhöht überdies die Zugänglichkeit (Stichwort »selbsterklärend«): Alle Warenkreisläufe und Transporte werden in Pioneers of Pagonia visuell dargestellt und damit nachvollziehbarer als bei einem reinen Menüspiel.

Als »ultimative Wuselwelterfahrung«, fasst Wertich das zusammen, in Pioneers of Pagonia sollen sich Tausende von Figuren über die Karte bewegen und ihrem Tagewerk nachgehen. Quasi ein Die Siedler der nächsten Generation.

Auch einen Koop-Modus soll es geben, entschlacken wollen Wertich und sein Team dafür den Militärpart. Was das genau heißt, und was euch sonst noch in Pioneers of Pagonia erwartet, hört ihr im Podcast - und ihr lest es natürlich in Fabianos Preview:

37 36 Mehr zum Thema Pioneers of Pagonia hat alles, was dem neuen Siedler fehlt: Echten Aufbau, Komplexität und den Siedler-Erfinder

