Potion Craft hat mir alle anderen Crafting-Spiele ruiniert

Tränke brauen - uff, unsere Pupillen schlafen schon ein, wenn wir diese beiden Wörter nur lesen. Doch Potion Craft schafft das nahezu Unmögliche: Das Brauen von Tinkturen, das die meisten (Rollen-)Spiele so spannend umsetzen wie Schnürsenkel nach Länge zu sortieren, wird hier zum alleinigen Spielinhalt - und der macht jede Menge Spaß!

In unserem Kurzformat »Was spielst du so?« erklärt euch Géraldine, warum sie aktuell an Potion Craft festklebt und darin ständig neue Dinge entdeckt. Denn der Alchemie-Simulator weckt den Spaß am Experimentieren: Was geschieht, wenn ich andere Zutaten in den Kessel kippe? Was ändert sich, wenn ich statt einer Wasser- eine Ölbasis köcheln lasse? Warum fallen Leute tot um, die eigentlich nur ein Mittel gegen Rückenschmerzen haben wollten?

Überhaupt: Diese Leute und ihre absurden Wünsche! Ein Liebestrank, der gleichzeitig Eis schmilzt, damit man den gefrorenen Fluss zur Liebsten durchschwimmen kann? Klar, wenn es sonst nichts ist!

Warum Géraldine das Tränke-Crafting nicht mehr missen möchte, obwohl sie ursprünglich nie vorhatte, Potion Craft zu spielen - das seht ihr oben im Video, oder ihr hört es hier im Podcast:

