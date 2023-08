51:26 Maurice vs. HandOfBlood: Wer ist der größte Siedler-Experte?

Die Siedler, ein Titel wie Donnerhall. Generationen von Aufbauspielerinnen und -spielern wuchsen damit auf, kleinen Männchen beim Arbeiten zuzuschauen.

Doch wem gebürt der Titel des größten Siedler-Experten diesseits der Erdamosphäre, Maurice Weber oder HandOfBlood? Wer kennst sich am besten damit aus, anderen bei der Arbeit zuzuschauen?

Nachdem Hänno schon 2020 auf Maurices Siedler-Ranking reagiert hat, treffen die beiden nun in unserem Talk-Häuschen auf der gamescom aufeinander. Dabei scheiden sich schon alleine die Geister daran, welches Siedler das beste war: Teil 7 , Teil 4 oder doch Teil 2?

Abseits der Auseinandersetzung sprechen Maurice und Hänno mit Moderatorin Géraldine darüber, was für sie überhaupt ein gutes Siedler ausmacht, ob die Serie noch eine Zukunft hat, und was sie von Pioneers of Pagonia erwarten, dem neuen Spiel des Siedler-Erfinders Volker Wertich.

Wer sich am Ende als größter Siedler-Experte herausstellt? Das seht ihr oben im Video, oder ihr hört es hier im Podcast:

