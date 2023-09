1:33:21 Ist Starfield ein gutes Weltraumspiel? - mit Captain Collins

Es wäre sträfliche Untertreibung, dass Michael Adamczyk - auf YouTube und Twitch besser bekannt als Captain Collins - Weltraumspiele mag. Er lebt quasi in Weltraumspielen, vor allem in X4: Foundation vom deutschen Studio Egosoft! Auch Star Citizen hat es ihm angetan, No Man's Sky, Homeworld, oder Indie-Projekte wie das strategische Space Reign.

Aktuell spielt Captain Collins Starfield. Was hält er vom Rollenspiel, was hat er erlebt? Das bespricht er im Tagebuch-Talk mit Géraldine und Freelancer-Verehrer Micha.

Dabei geht es natürlich vor allem um die Frage, wie gut die Bethesda Game Studios das Weltraum-Setting nutzen. Für das Skyrim- und Fallout-Team ist es schließlich der Erstkontakt mit diesem Setting.

Dazu gehören einerseits die Erfahrungen im All selbst - beim Fliegen, Kämpfen und Reisen -, andererseits die Sci-Fi-Geschichten, die wir erleben können. Denn vieles, was wir in unseren bisherigen Tagebuch-Talks besprochen haben, wäre so auch in anderen Settings umsetzbar (etwa die Eltern). Was macht Starfield aus der Zukunft? Gibt es intelligentes Erleben im All?

Und was ist eigentlich Spacebourne 2, das von einem Solisten entwickelt wird und trotzdem eine ähnliche Spielerfahrung bieten soll wie Starfield?

