So spart ihr Stromkosten mit Solarzellen und am Gaming-PC

Link zum Podcast-Inhalt

Wie lässt sich die nächste Stromrechnung möglichst minimieren? Falls ihr euch das angesichts steigender Energiekosten ebenfalls fragt, haben wir Tipps für euch - für den Gaming-PC, aber auch darüber hinaus.

Im Tech-Podcast spricht Micha deshalb mit Nils Raettig, der kürzlich den Strombedarf vieler Geräte im Ruhezustand gemessen hat, und mit Dennis Ziesecke, der es geschafft hat, den Strombedarf seines PCs beim Nichsttun um bis zu 80 Prozent zu drücken.

Außerdem betreit Dennis auf dem Dach seiner Garage seit Kurzem ein kleines Solarkraftwerk, das seiner Familie schon jetzt 180 bis 200 Euro Stromkosten pro Jahr spart - Tendenz steigend.

Im Podcast berichtet Dennis, wie er die Solarzellen installiert hat, was das gekostet hat, welche Regeln die Netzbetreiber dafür aufstellen und welche bürokratischen Hürden man in Deutschland beachten muss. Mehr darüber lest ihr auch in Dennis' Artikel über das Solarkraftwerk bei GameStar Tech.

Außerdem sprechen er und Nils darüber, wie man am PC Strom sparen kann. Beispielsweise können sich die Farbe eurer RGB-Beleuchtung und die Helligkeit eures Bildschirms spürbar auf den Stromverbrauch auswirken.

Wer ein wenig »Trial and Error« nicht scheut, kann darüber hinaus Undervolting in Betracht ziehen - also den idealen Maximaltakt für die Grafikkarte suchen und zugleich die anliegende Spannung minimieren. Dabei geht keine oder nur wenig Performance verloren, wie Kollege Alex auch in seinem Undervolting-Artikel beschreibt.

Außerdem diskutieren wir über die Unterschiede zwischen Energiespar- und Ruhemodus, und ob es sich lohnt, einen PC jedes Mal komplett abzuschalten, wenn man ihn mehrmals am Tag braucht (etwa bei der Büroarbeit). Spoiler: Um das zu beantworten, braucht ihr einen Taschenrechner.

Zum Abschluss haben wir noch einige allgemeine Tipps zum Stromsparen, die kein Hexenwerk sind - und Micha dennoch aus allen Wolken fallen lassen, weil er daran einfach nicht gedacht hat.

Mehr von Dennis lest ihr übrigens nicht nur bei GameStar Tech, sondern auch auf seiner Virtual-Reality-Seite VR-Legion.de.

Mehr Podcast

Empfohlen sei unser RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle Folgen auf euer Smartphone laden könnt. Jeden Mittwoch erscheint eine Bonus-Episode exklusiv für GameStar Plus.

Außerdem gibt es den GameStar-Podcast auf:

Wir freuen uns über jeden Kommentar und positive Bewertung. Den regulären RSS-Feed ohne Plus-Folgen findet ihr hier.