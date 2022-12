Warum es eine Magie wie bei Tomb Raider von 1996 nie mehr geben kann

Link zum Podcast-Inhalt

Es gibt niemanden in der Redaktion, der so mit dem Herzen an Tomb Raider hängt wie Natalie. Und genau deswegen spielt sie gerade wieder den steinalten Klassiker von 1996 durch - und erlebt eine transformative Reise.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Natalie konnte gerade eine uralte Fehde mit Tomb Raider 1 begraben. Denn das Spiel ist nicht immer so, wie sie es in Erinnerung hat - aber das ist eben manchmal auch etwas Gutes. Wie kurios Géraldine und Natalie als Kinder Spiele gespielt haben, wie Natalie mit ihren Topfpflanzen im Wohnzimmer Tomb Raider nachgespielt hat und warum es für sie keine Fortsetzung im klassischen Sinne geben kann - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Mehr »Was spielst du so?«

Ihr wollt mehr von »Was spielst du so?« und unseren aktuellen Lieblingsspielen hören? Dann abonniert den RSS-Feed oder schaut auf folgenden Plattformen vorbei: