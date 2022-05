Manchmal braucht es einen zweiten, dritten oder vierten Blick, um Liebe für etwas zu entfachen. Naja und Liebe und Hass liegen ja ohnehin ziemlich dicht beieinander. Deswegen sieht Natascha Die Sims 4 nach wie vor mit gemischten Gefühlen - obwohl sie gerade nicht die Finger davon lassen kann.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Wieso Géraldine Schuld daran trägt, dass Natascha zu viele Stunden in Die Sims 4 buttert, was sie daran fasziniert und warum sie es überhaupt spielt, obwohl es gar nicht ihr Lieblingsteil ist - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Wenn ihr noch mehr brandneue Sims-Podcast-Kost haben wollt, dann hört doch mal in unsere lange Folge zu Die Sims 5 und zur Zukunft der Marke mit Géraldine, Micha und Natalie rein:

